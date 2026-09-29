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ZA NJIHOVU DJEVOJČICU

Veliko slavlje kod Livakovića! Helena je podijelila emotivne prizore i bajkovite detalje

Piše 24sata,
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Veliko slavlje kod Livakovića! Helena je podijelila emotivne prizore i bajkovite detalje
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Foto: Instagram
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Dominik i Helena Livaković ovih su dana krstili kćer Kaju, koja će uskoro proslaviti prvi rođendan

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Bijela torta na dva kata, zlatno ispisano ime Kaja i nekoliko obiteljskih kadrova otkrili su razlog slavlja kod Dominika i Helene Livaković. Par je krstio svoju kćer Kaju, a Helena je dio tog dana podijelila na Instagramu.

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Pokazala je elegantnu tortu ukrašenu križićem, a na njezinu je vrhu zlatnim slovima bilo ispisano ime njihove djevojčice.

Foto: Instagram

Sve je bilo uređeno u bijelim tonovima, baš kao i odjeća koju su majka i kći odabrale za crkvenu ceremoniju. Obje su imale duge haljine.

Foto: Instagram

Kaja je rođena u listopadu prošle godine i uskoro će proslaviti prvi rođendan. Dominik i Helena već imaju sina Joakima, koji je rođen u siječnju 2024. godine. Supružnici svoj obiteljski život uglavnom podalje od javnosti, no Helena je ranije ipak govorila o tome kako funkcioniraju kod kuće. Posebno je istaknula koliko joj znači Dominikova pomoć kad je s obitelji.

- Kada je doma, nastojimo sve raditi zajedno. Kupa ga, premata, igraju se. Jedino ne kuha, ali ga hrani. Funkcioniramo kao tim i to mi jako puno znači jer se ne osjećam kao da je sve na meni - rekla je tad.

Foto: screenshoot/Instagram

Dodala je i da Dominik zbog nogometnih obveza često putuje, ali vrijeme kod kuće pokušava posvetiti obitelji.

- Trudi se nadoknaditi vrijeme kada je odsutan i aktivno sudjelovati u svakodnevnim trenucima - od uspavljivanja i šetnji do zajedničkog smijanja i igranja - ispričala je Helena.

Otkrila je i kako Joakim obožava provoditi vrijeme s ocem.

- Važno mu je da odrasta u zdravom okruženju, s puno ljubavi i smijeha, ali i jasnim granicama. Kad smo svi zajedno, trudimo se maksimalno uživati u obiteljskim trenucima i stvoriti uspomene koje će Joakim jednog dana nositi sa sobom - zaključila je tad ponosna majka.

Dominik i Helena vjenčali su se 2022. godine.

Foto: Instagram

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