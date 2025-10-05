Povodom 40. obljetnice Zvjezdica i 50 godina iznimnog umjetničkog stvaralaštva u nedjelju, 5. listopada, u 19.30 sati u zagrebačkom HNK bit će svečani gala koncert "Ti možeš sve"
40 godina zvjezdica PLUS+
Veliko slavlje nezamjenjivog maestra Zdravka Šljivca: 'Sve su naše Zvjezdice odlikašice'
Čitanje članka: 4 min
Kako opisati trenutak u kojem smo svi kao jedno, u pjesmi, pogledima; prateći samo ruke čovjeka koji upravlja našim glasovima te ogoljenim i otkrivenim osjećajima. Proživjele smo prekrasne sate, čarobne minute i sekunde, u nečemu što je obilježilo naše odrastanje. Bilo je plača i smijeha, iznenađenja, putovanja, snova i ostvarenih maštanja...
