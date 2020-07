Veljača je hodala u vrećicama, a Bojani poplavili tavan i podrum

Pravim se da je sve savršeno. Volim vas Zagrepčani. Volim te Zagrebe! Vraćam se i da zgrade više ne bude tamo. Popravit ćemo! Hoćemo! Možemo! Nekako ćemo sve to prebroditi, napisala je glumica Vejzović

<p>Scenaristica <strong>Jelena Veljača</strong> (39) na društvenim je mrežama otkrila kako je u petak navečer, za vrijeme snažnog nevremena u Zagrebu, bila s prijateljicom i producenticom<strong> Ivom Grahor</strong> u izlasku. S obzirom da je zbog velike količine kiše nastao kao u glavnom gradu, djevojke su se snašle. Na cipele su navukle vrećice i tako hodale potopljenim ulicama. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Bile smo vani jučer. It's ok, i gore smo izbore preživjele - našalila se Jelena. Neki su im savjetovali da je možda bilo pametnije da su skinule štikle i tenisice pa bose hodale do kuće, a Jelena je istaknula kako joj je to palo na pamet, ali je problem bio u tome što se nije vidjelo dno 'rijeke na Ilici'.</p><p>Nevrijeme je donijelo štetu glumcima <strong>Bojani Gregorić Vejzović</strong> (48) i njenom suprugu<strong> Enesu Vejzoviću</strong> (43). </p><p>- Enes snima i igra predstave u Zagrebu. Sinoć nakon izvedbe, umjesto auta, trebao je gondolu da se vrati doma. Nakon potresa, djela sanacije koji smo odradili na zgradi, dio stanara kod mene želi stopirati sanaciju krova jer nisu u potkrovlju kao mi. U iščekivanju nastavka ostalih radova na krovu, rekla sam mužu da idem s djecom na more jer ovo natezanje može pričekati dok se vratim! Jučerašnje slike Zagreba... Naša zgrada ima 20 cm vode u podrumima, o tavanu neću pisati! Enes se bačka s muljem i spašavanjem najlona na djelu krova sa susjedom koji dijeli zadnji kat s nama. Ludilo - napisala je Bojana na Instagramu i dodala kako se ipak zbog svega nije prestala zabavljati i šaliti.</p><p>- Obukla sam večernju haljinu, sredila se i pijem limunadu s džinom. Dobro jutro želim svima. Pravim se da je sve savršeno. Volim vas Zagrepčani. Volim te Zagrebe! Vraćam se i da zgrade više ne bude tamo. Popravit ćemo! Hoćemo! Možemo! Nekako ćemo sve to prebroditi - zaključila je. </p><p>Pjevačica Lana Jurčević odmah je sinoć obavijestila sve koji je prate kako joj je poplava na balkonu. Snimila je kadrove i potopljenih ulica, a onda se uputila prema skladištu gdje se nalaze sve kutije i proizvodi njezina beauty brenda. Ljudi su zgroženi ovom 2020. godinom i tvrde kako su se nakon korone i potresa, najmanje nadali još jednoj prirodnoj katastrofi. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>