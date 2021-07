Jelena Veljača (40) kćer Lenu (5) dobila je s kazališnim glumcem Draženom Čučekom (50), a njezine fotografije često objavljuje i na svom Instagram profilu.

Prema njezinim fotografijama čini se i kako joj se kćer dobro slaže s trećim mužem, Vitom Turšićem (48), a nakon niza zajedničkih fotografija i fotografija njezinog i Vitinog vjenčanja, odlučila je i nasmijati svoje pratitelje.

Objavila je fotografiju u crkvi na kojoj joj malena Lena leži na nogama. Tom fotografijom se odlučila i našaliti jer joj je kćer nedavno ošišala kratke šiške što je Veljači bio šok.

- Nakon 50 cm kose odrezala si je i punk šiške pa ju je mama odvela u crkvu da pronađe unutarnju snagu da to preživi. Mama, mislim - napisala je šaljivo ispod fotografije.

Sa Veljačinom šalom suosjećale su i druge mame, tako joj je fotografiju komentirala i Lana Klingor Mihić.

- Ja sam bila u slomu živaca kad je Marla odrezala tanki mali pramen. Diši! Popij Normabel, rakiju, sve odjednom, svaki dan. Kaži da to napravi svako dijete oko 6. godine. It will be ok - napisala je.

Ubrzo su se u komentarima uključile i druge mame:

- Poznato! Podrška za mamu - napisala je jedna.

- Kosu svoje curice, trenutno do guze, najteže ću prežaliti ja. Nju boli uvo, ona hoće biti kao Marija Šerifović - podijelila je svoje iskustvo druga majka.