Venus prekinula vezu s dečkom milijunašem: 'Ne želi djecu...'

Američka tenisačica Venus Williams (39) nedavno je prekinula s dečkom Nickyjem Hammondom. Iako nije poznato koliko je par bio zajedno, Venus je Hammonda povela kao pratnju na vjenčanje sestre Serene (37) i mogula Alexis Ohaniana (36) koje se održalo u New Orleansu u studenom 2017. godine.

Foto: Instagram

Bliski izvor para tvrdi kako je glavni razlog prekida činjenica da je Venus 12 godina starija od Hammonda te je htjela osnovati obitelj i posvetiti se majčinstvu, što se ne uklapa u njegove životne planove.

- Bili su zajedno dvije godine i sada su prekinuli, ali ne zato što ne vole jedno drugo. Vole se i još uvijek su prijatelji - izjavio je bliski izvor para. No, osim posvećenosti majčinstvu, šuška se kako je Venus dosta.

Foto: Instagram

- Nema to veze s činjenicom da Venus želi postati majka. Njihova veza je jednostavno došla kraju i to je to - samo su neki od komentara. Hammond je navodno prošlog ljeta Venus kupio prsten, no predstavio ga je kao 'prsten prijateljstva', a ne 'zaručnički prsten'.

- Imamo čvrstu predanost jedno drugom kako bismo naš odnos održali privatnim - izjavio je Hammond jednom prilikom. Inače, Hammondu je majka bogata nasljednica Dana Hammond, a obitelj je u svojem vlasništvu držala časopise 'Seventeen' i 'TV Guide'.