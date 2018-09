Veseli Slovenci žiri ostavili bez daha: Idu direktno u polufinale

U prvoj epizodi šeste sezone Supertalenta, vidjeli smo trinaest točaka od kojih su neke žirio duševile i izborile prolazak dalje, nekima su bili dodijeljeni X-evi, a jedna je točka, zahvaljujući intervenciji voditelja Igora i Renea koji su stisnuli zlatni gumb osvojila direktan plasman u polufinale – skupina Dunkin Devils.

Vesela ekipa iz grupe Dunkin Devils dolazi iz Slovenije, a na Supertalentu su se predstavili akrobatskom košarkom te svojim vratolomijama toliko oduševili voditelje da nisu mogli propustiti priliku, a da ih ne nagrade direktnom ulaznicom u polufinale. Svoje iznenađenje nije mogao sakriti ni žiri koji je za njih imao samo riječi hvale.

„Meni se zapravo još uvijek vrti uglavi! Ja sam vrsna košarkašica tako da mogu reći da ste apsolutno zavrijedili zlatni gumb!“, poručila im je Martina, a Davor je na kraju zaključio: „Ovo očekujem od kandidata: show, zabavu, dinamiku i da nas ostavite bez daha.

“Kada je ušetala na pozornicu, žiri nije ni slutio kakvo će im iznenađenje natjecateljica Iva Augustinović priuštiti. Njezin talent je pjevanje, a svoje vokalne sposobnosti pokazala jepjesmom 'Over the rainbow'; u izvedbi Leone Lewis i oborila žiri s nogu. „Ja ću biti krajnje kratka: ti si osoba koja je demantirala moj evidentno bezrazložan strah da ove godine Supertalent nema pjevače, e pa ima ih!“, bez dodatnog teksta ostala je Martina, a Maja je komentirala: „To kako ste vi ušli, sramežljivo, pa ovo, pa ono, pa onda žena ne da pomete pozornicu, nego ono, ne da ste sigurni u to što radite već toliko lijepu boju glasa imate, toliko divno pjevate. Ja bih na vašem mjestu našla prioritet jer morate se fokusirati na pjevanje, to je Vaša budućnost i točka.“

S jednakim oduševljenjem svoja četiri glasa DA žiri je dao i talentiranom pjevaču iz Siska,devetnaestogodišnjem Đulijanu Jašareviću. „Meni si bio fenomenalan, čak sam se mislim ujednom trenutku malo i nasmijao onako od sreće i meni si mrak!“ rekao mu je Davor, a Maja mu je poručila da zaslužuje biti na pozornici od 0 do 24.

Četiri da dobio je i plesni, ali i ljubavni par Blanka i Emilien koji je otplesao na pozornici Supertalenta ples baciatu, ali i pokoji savjet za budući nastup. Naime, žiri se složio da Blanka neupitno ima talent, ali u to isto nije siguran i za njezinog partnera i dečka Emiliena koji se u Hrvatsku iz Francuske doselio zbog ljubavi. „Meni se baš svidjelo što ste vas dvoje bili u tako dva različita nivoa. Ti si takav komad od ženske i takva energija, ali ako prođeš dalje uz svu ljubav svijeta, najslađi je na svijetu, ali ne zna plesati, pa razmisli kako bi dalje.“ poručila joj je Martina, a Maja se složila kazavši kako se „Francuz na pozornici nije dogodio“.

Davor se na Majin nagovor popeo na pozornicu te zaplesao s Blankom, a nakon što je pokazao svoje plesno umijeće je komentirao nastup ovo dvoje natjecatelja. „Blanka je savršena u tome što radi, Emilijen je malo noviji, dajte čovjeku priliku. Ovo su dosta ozbiljni akrobatski trikovi i zato treba vremena, ne mogu nego podržati ovo.“ Osim plesa Blanke i Emiliana, žiri je oduševila i plesna grupa RIS iz Rijeke koja je otplesala koreografiju na temu filma It.

„Osmjesi na licima što pri dolasku, što pri plesu, a što sada ćemene hraniti nekoliko dana, a ja ću na to samo dodati: hvala što ste demistificirali moj strahod Ita, jer ovaj vaš It uopće nije strašan.“ komentirala je Martina, a Davor je dodao: „Uspjeli ste prikazati emocije i za mene ste super i mrak!“

Natjecatelj Belmin Osmanbegović iz Visokog na Supertalent došao se predstaviti svojom vještinom teakwondoa, a na pozornici je razbijao glavom ploče od ciporeksa. „Ja stvarno ne znam što da komentiram na ovu pozitivnu suludost. Mislim ok, možemo to svi, ali karizmu ne možemo, a to jesi.“ izjavila je Martina, a Janko, Davor i Maja popeli su se na pozornicu uvjeriti koliko je to zapravo teško.

Dok Janko nije bio uspješan u lomljenju, Davor je čak jednu pločuuspio prelomiti koljenom. Četiri DA od žirija dobio je i trinaestogodišnji Daniel Đogaš koji ih oduševio svojimmađioničarskim trikovima. „Ostavio si odličan dojam večeras i više od svega bih te voljela vidjeti ponovno. Tako si me nekako podsjetio na Harry Pottera.“ komentirala je Maja, a Janko je dodao: „Svaka ti čast! Apsolutno oduševljen!“

Dvadesetogodišnji Joseandres Đerekarac predstavio se pjevanjem, a nastupio je s pjesmomParnog valjka, Jesen u meni. „Nikad nisam vidjela da se netko ovoliko nateže kod pjevanja.Znači, definitivno znaš pjevat, tehnički to nije točno i dobro, ali znaš pjevati i ljudima to čak iodgovara. Imaš neku finu bojicu glasa.

Ono što si definitivno danas fulao je izbor pjesme jer sinas htio impresionirati nekom finom urbanom pjesmom, a sad se kladim s tobom da si tuopalio narodnjak da bi ga razvalio totalno.“ kazala je Maja te ga potom zamolila da otpjevanešto u tom fahu što bi njega veselilo. „Siguran sam da u nekom manjem prostoru sa nekih stotinjak ljudi od kojih je većina ljubitelja određene vrste muzike možeš izazvati jako punotekućih emocija. Pitanja je jesmo li mi ti ljudi i jesi li izazvao te emocije.“ poručio mu je Davor

.Školovani pijanist Mario Guberina pokušao je impresionirati žiri svojim nastupom na klaviru,no čini se kako mu to nije pošlo za rukom onako kako je očekivao. „Na početku je bio ovaj zabavljački dio, mali glumački dodatak uz svirku, a onda je drugi dio bio taj nekakav energičniji.“, komentirao je Janko, dok se Maji više svidio njegov stav. „Meni se svidjelo to štosi svirao, iako da me sad pitaš što si svirao, nemam pojma. Više si se prodao ti kao prodavač,užasno si sladak i šarmantan i ti to znaš.“

Martina je pak priznala kako je ostala poprilično mlakih emocija. „Ova tvoja naizgled dekadencija kao osobni životni odabir i malo ta scenska pozitivna ekscentričnost bi bila ok da ima glazbeno uporište i ja bih voljela da ti toga budeš svjestan.“ poručila mu je, a Davor je zaključio: „Kod mene si pomaknut lik i to u pravom smjeru pomaknut tako da od mene imaš plus.“

Plesačica Lea Milanović predstavila se orijentalnim plesom. „Ja nemam ništa za zamjerititvom trbušnom plesu, za mene je to trbušni ples i onakav kako bi trebao biti.“ komentirao je Davor, dok je Martina, koja joj je jedina rekla NE, zamjerila manjak „fluidnosti, elegancije isenzualnosti“ u pokretima.

Pjevač Dominik Kranjčec iz Mihovljana predstavio se pjesmom na zagorskom dijalektu izaradio dva X-a koja su stisnuli Martina i Davor. „Krivo je mjesto, krivo je vrijeme, ali ti nisikrivi čovjek, ti si zabavljač, ali za neki drugi format.“, obrazložila je Martina, dok je Davork omentirao: „Ja ti to vidim kao hit jer netko tko si više popije, ovo može biti kao grupni fitness“.

Četiri X-a dobio je natjecatelj iz Varaždina, Mladen Fajferić koji tvrdi kako izgledom podsjeća na Zdravka Čolića te mu to svi i govore, pa je zato za svoj nastup i odabrao baš njegovu pjesmu. „Jako ste simpatični, htjela sam vam ispuniti želju da se malo zabavite, a i pjesmu obožavam.“ rekla mu je Maja.

Posebno zanimljiva reakcija žirija bila je na nastup natjecatelja Matije koji se za Supertalent obojio u plavu boju i oponašao delfina. „Točku dosta dugo pripremam. Ovo je nešto originalno i nešto novo“, kazao je Matija, no izgleda kako njegova poruka nije doprijela do žirija.

„Možda ste ovisnik o svojevrsnom adrenalinu, sasvim sigurnoste egzibicionist, tome mjesto u Supertalentu nije i zato je X i želim da odete.“ poručila mu je Martina, a Janko je kroz šalu komentirao njegov nastup: „Jedini problem s vašim nastupom je a kad ste ponovili, nije bilo isto. Sve ostalo je briljantno, ja volim apstraktnu umjetnost i menije ovo bilo duhovito.“