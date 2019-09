Vežite se, polijećemo! BSH ispraća ljeto plesom na Plesu

Posljednjih godina BSH je navikao hrvatsku publiku na velike spektakle, zvučne i nezaboravne događaje koji su prepričavani. Cilj je po uzoru na svjetske trendove oživjeti kulturna bogatstva uz prepoznatljiv BSH potpis koji garantira nezaboravan doživljaj za vaša osjetila.

Nakon osvajanja Medvedgrada, Trsata, Šalate, Meštrovićevog paviljona i ostalih, vrijeme je za najjače do sada, vrijeme je za BSH Zagreb Airport na terminalu Pleso, 21. rujna od 18 sati do 7 ujutro. Check-in traje od 18 do 21, bordajte se na vrijeme kako ne bi poletjeli bez Vas. Sjetimo se starih uzleta i sletova na terminalu mladosti uz zvukove BSH zvučne artiljerije, dostojno ispratimo ovogodišnje ljeto i pripremimo se na sezonu zatvorenih prostora. U unutrašnjosti terminala čekaju Vas 2 pozornice, a ispred terminala jedna od kojih će svaka pričati svoju priču: Departures stage će predstaviti BSH zvuk koji možemo opisati kao crispy urban house, Arrivals stage donosi dobar stari underground sound, dok Terrace stage donosi hip-hop & trap ritmove.

Sveukupno će nastupiti preko 15 DJ-eva, među kojima su Yakka, Andrea Ljekaj, Marina Karamarko, Vedran Car, Bizzo Bodega, Aldo Morro, Pablo Panda i drugi. Departure stage će biti zaključen posebnim b2b2b2b BSH Specialom, pripremite se za muving, jer muving je bitan. Posebnost BSH organizacije je i u tome što je u šest godina djelovanja promovirala domaće autore, dokazano je kako za rasprodane događaje nisu potrebna razvikana imena, scenu je moguće uzburkati upornim radom i strašću koja je najbolji saveznik, te uz pomoć svih Vas koji BSH činite onime što je.

Foto: Denine.eu Nagradni natječaj održava se na Facebook stranici 24sata i traje do petka, 13. rujna do 12h.

Dobitnike ćemo objaviti 13. rujna do 15h.

Sretno svima!