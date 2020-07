Vi koji jedete punjene paprike i mičete papriku, vi ste sekta...

Janković je javnosti poznat po ulozi mentora i suca u emisijama 'Masterchef', 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' te 'Kuhan i pečen'. Jedan je od sedmorice kuhara koji su pokrenuli projekt 'Chef kuha doma'

<p>Popularni chef <strong>Mate Janković </strong>(42) otkrio je što ga živcira kod ljudi kada jedu jelo bez kojeg ljeto nije ljeto - punjene paprike. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako je 'propao' Jamie Oliver</strong></p><p>- Postoji posebno mjesto u paklu za ljude koji jedu punjene paprike, a ne jedu papriku, nego je onako iritantno gule s mesa i stavljaju u kut tanjura. Jedite jebene ćufte. To me podsjeti na vic - kako plavuša radi pekmez? Guli krafnu - napisao je Janković na Facebooku i izazvao nekoliko tisuća reakcija.</p><p>U komentarima su uslijedile razne 'ispovijesti' svih onih koji ga prate. Neki su se složili s njime, a bilo je i puno onih koji su priznali da su zgriješili.</p><p>- Gulim sarmu i punjenu papriku, što mi možeš - bio je jedan od komentara, a drugi se nadovezao kako će onda i on u pakao jer radi istu stvar. Reakcije na status iznenadile su i Jankovića, koji je ubrzo napisao i drugi status.</p><p>- Sudeći po komentarima na prethodni post, guljači punjenih paprika su sekta. Ko i Balašević fanovi - napisao je.</p><p>Inače, Mate je javnosti poznat po ulozi mentora i suca u emisijama 'Masterchef', 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' te 'Kuhan i pečen', a bio je i jedan od sedmorice kuhara koji su na društvenim mrežama pokrenuli projekt 'Chef kuha doma'.</p><p>Krajem 2019. prekinuo je suradnju s HRT-om i napustio show 'Kuhan i pečen'. Šuškalo se da je dobio otkaz, ali Mate nam je to tada opovrgnuo tvrdnjom da ne stiže sve raditi.</p><p>- Nismo svi za sve, niti za suradnju sa svakim. Svakako ću u budućnosti birati projekte komercijalne televizije - kaže Janković za <a href="https://www.vecernji.hr/showbiz/mate-jankovic-konacno-otkrio-zbog-cega-je-prekinuo-suradnju-s-hrt-om-nismo-svi-za-suradnju-sa-svakim-1398767" target="_blank">Večernji list</a>. </p>