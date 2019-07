'Viceve je sipao iz rukava, po tome ću uvijek pamtiti Olivera'

Po čemu ću pamtiti Olivera?! Po dobrim vicevima svakako. Ne znam ih ja tako dobro prepričati, kroz smijeh nam govori splitska pjevačica Zorica Kondža (59).

- Oliver ih je uvijek 'sipao iz rukava' nakon koncerata kad smo se družili s društvom - rekla je te dodala kako će jednu situaciju pamtiti dok je živa.

- Ma to je neprepričljivo. Kao filmska scena ili iz crtića – kazala je Kondža i nastavlja:

- Ali evo pokušat ću je ispričati. Vrijeme radnje: početak rata. Putevi su bili blokirani. Oliver i ja vraćali smo se iz Zagreba njegovim autom u Split. Ljudi su nam savjetovali kojim putem da vozimo pa smo išli preko Like, Gospića. Slušali smo glazbu u autu. Kad bi čuo nekog virtuoza, odmah bi ga pohvalio. Divio se virtuozima. Znao je i zapjevati. Bio je sjajan vozač, moram dodati. Brz i spretan. Volio je brže voziti po autoputu. Tako ja sjedim, nešto me na sjedalu počelo žuljati, nespretno mi je bilo i pitam ga kako da ga namjestim bolje. Kaže on meni: 'Pa imaš ono sa strane pa vrti'. Pokušam ja, ali ne ide. Kažem mu: 'Nešto ti ne valja'. On će: 'Probaj malo jače'. Nije nikako išlo pa smo stali sa strane. Malo smo vrtjeli po tome i istodobno, u jednom trenu, okrenemo glave i pogledamo kroz stražnje staklo. Imali smo što vidjeti. Ogroman tenk. Šok i nevjerica. Oliver je jedino uspio izustiti: 'Pusti sic. Biž'mo'. Dao je gas i nismo se zaustavljali. Nije nam bilo svejedno. Godinama smo prepričavali tu našu anegdotu. Srce nam je bilo u petama, a oči su nam narasle - ispričala nam je pjevačica.

Oliver je za nju uvijek imao samo riječi hvale. Svojedobno je rekao kako je to žena koja voli i zna pjevati, a duša joj je velika poput Mosora. Dvojac je često nastupao u duetu, a jedne od najdražih pjesama su im 'Sreća je tamo gdje si ti' i 'Ti si moj san'.