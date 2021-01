-\u00a0Ljudi moji, ma je li to mogu\u0107e?! O, da, i te kako je mogu\u0107e. Covid virus je opaka be\u0161tija koja ne bira gdje \u0107e, koga i kako, nego kada u\u0111e u organizam samo razara ako na\u0111e slabu to\u010dku ili vi\u0161e njih, moje mi\u0161ljenje laika oboljelog. Zdravi i sna\u017eni prolaze bez posljedica, barem vidljivih i opasnih po zdravlje, no oni slabog zdravlja ili ne\u010deg \u0161to imaju ve\u0107 bolesno, virus \u010dini da se mnogi procesi ubrzaju ili pak posljedice da budu lo\u0161e. Nisam lije\u010dnik i te\u0161ko pamtim sve latinske i stru\u010dne nazive bolesti, nisam uspio ni zapamtiti sve \u0161to su mi na\u0161li kao posljedicu covida na moje ne ba\u0161 zdravo tjelesno zdravlje, no sada sam saznao gdje sam slab i \u0161to moram ja\u010dati, \u0161to moram kontrolirati, \u0161to mogu pobolj\u0161ati i \u0161to me mo\u017eda \u010deka u budu\u0107nosti...\u00a0Nego, \u010duvajte, pazite se, ionako nas je premalo...\u00a0Poseban pozdrav upu\u0107ujem ekipi bolnica, medicinskim tehni\u010darima i sestrama, vrsnim lije\u010dnicima i stru\u010dnjacima raznih profila, kao i pomo\u0107nom osoblju znanom i neznanom u Dubravi i na Rebru prema kojima \u017eelim izraziti svoje iskreno divljenje i neizmjernu zahvalnost koji nesebi\u010dno daju svim pacijentima bez zadr\u0161ke. U Stubi\u010dkim sam toplicama i vje\u017ebam da bih opet stao na svoje noge. Pozdrav - napisao je.\u00a0

Vicka pustili iz bolnice: Vježbam da bih opet stao na svoje noge Oporavak je bio dugotrajan, a dijabetes i Covid-19 virus prikovali su ga za krevet u KB Dubrava. Ipak, Vicko se srećom napokon oporavio dovoljno da ga puste iz bolnice Bruno Pušić Popularni radijski voditelj Trpimir Vicković Vicko zabrinuo je prije nešto više od mjesec dana svoje pratitelje kada je dao naslutiti da mu se stanje nakon zaraze korona virusom toliko zakompliciralo da je završio u bolnici. Oporavak je bio dugotrajan, a dijabetes i Covid-19 virus prikovali su ga za krevet u KB Dubrava. Ipak, Vicko se srećom napokon oporavio dovoljno da ga puste iz bolnice te se oglasio s liječenja u toplicama. - Ljudi moji, ma je li to moguće?! O, da, i te kako je moguće. Covid virus je opaka beštija koja ne bira gdje će, koga i kako, nego kada uđe u organizam samo razara ako nađe slabu točku ili više njih, moje mišljenje laika oboljelog. Zdravi i snažni prolaze bez posljedica, barem vidljivih i opasnih po zdravlje, no oni slabog zdravlja ili nečeg što imaju već bolesno, virus čini da se mnogi procesi ubrzaju ili pak posljedice da budu loše. Nisam liječnik i teško pamtim sve latinske i stručne nazive bolesti, nisam uspio ni zapamtiti sve što su mi našli kao posljedicu covida na moje ne baš zdravo tjelesno zdravlje, no sada sam saznao gdje sam slab i što moram jačati, što moram kontrolirati, što mogu poboljšati i što me možda čeka u budućnosti... Nego, čuvajte, pazite se, ionako nas je premalo... Poseban pozdrav upućujem ekipi bolnica, medicinskim tehničarima i sestrama, vrsnim liječnicima i stručnjacima raznih profila, kao i pomoćnom osoblju znanom i neznanom u Dubravi i na Rebru prema kojima želim izraziti svoje iskreno divljenje i neizmjernu zahvalnost koji nesebično daju svim pacijentima bez zadrške. U Stubičkim sam toplicama i vježbam da bih opet stao na svoje noge. Pozdrav - napisao je. trpimir vicković vicko