Victoria će završiti na hitnoj, a Mijo jednu damu šalje kući...

Novi dan za Victoriju će započeti suzama i odlaskom na hitnu zbog nezgode koju je doživjela. Ante će još jednom nasamo porazgovarati s Milenom o svojim planovima.

Stjepan nastavlja sa spojevima jedan na jedan kako bi još više upoznao svoje dame, a Samanta i Vesna dan će provesti u međusobnom podbadanju.

Foto: RTL

- Ja ne znam što mu ona može ponuditi! - Vesna će kazati za Samantu, još jednom ponovivši koliko je nervira njezina neurednost i lijenost.

- Mislim da Ivanu ipak treba nešto mlađe i slađe - neće ostati dužna ni Samanta.

Pred Mijom je teška odluka – mora odabrati koju će svoju kandidatkinju poslati kući, a jedna od njih bit će prilično sigurna da će prozvati baš njezino ime.

Foto: RTL

Rade i Irena uživat će u Osijeku na svom putovanju, a Branko će svoju Smilju dočekati u Splitu, no ona će ga napasti zbog poruka koje razmjenjuje s drugim ženama.

- Pet, šest, sve neke strankinje. On govori da sam ja njegova božica i broj jedan, ali to su samo priče. Kalkulira stalno nešto- Smilja će zaključiti, no ipak će farmeru dati priliku da se opravda.

Foto: RTL

Na Jožefovoj farmi i dalje će trajati netrpeljivost između Marije i Amre, a Jasmina i Dragana odlučit će testirati Miroslava i Gabi zajedničkim planom.