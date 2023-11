Victoria je Anti sve sasula u lice: 'Manipulator koji želi iskoristiti Klaru, a ona je po meni izdajica'

Ante i Victoria razgovarali su nasamo u 'Ljubav je na selu', a on je imao za nju neka pitanja. Zanimalo ga je o čemu su kandidatkinje pričale večer prije.

- Klara je odlučila, rekla nam je: 'Ja ću vam reći cijelu istinu' i onda je rekla da je u nekoj kombinaciji s tobom. Onda ti se dogodilo to da smo se sve tri našle uvrijeđene na temelju toga - ispričala je Victoria.

- On je manipulativan. Hoće iskoristiti Klaru, a Klara to zna. Međutim, ona je manipulativna osoba, ali ne da ona manipulira nego da je njome lako manipulirati - istaknula je.

Foto: RTL

- Vidim nepravdu sa strane Klare jer ona ako ima nešto s tobom dogovoreno, ona ne bi to trebala iznositi, svima pričati kako je radila jer po meni je to izdaja. Ako dvoje imaju plan, to se treba držati za sebe pa ćete taj plan do kraja odigrati - rekla je Victoria Anti.

- Ne znam. Vi ste sinoć vjerovale jedna drugoj i danas ste sve promijenile mišljenje. Znači, sad je svaka protiv svake. Sad ste se sve začahurile - komentirao je farmer.

Foto: RTL

Victoria je rekla Anti da je došla u 'Ljubav je na selu' pronaći svoju ljubav, a osvrnula se na desetu sezonu showa u kojoj je sudjelovala.

- Ja kad sam bila u desetoj sezoni, ja sam pronašla svoju ljubav, ali to nije bio farmer. To je bio čovjek kojeg sam upoznala mimo farme, koji se nalazio tamo tako da ja vjerujem da se ljubav pronaći. Ako je i ne pronađem s tobom, nikad ne znaš - ispričala je.