Video snimka vidno iznerviranog rokera Gorana Bareta (56) kako hoda po autoputu kruži društvenim mrežama. Iako je u ruci držao bocu vode, mnogi su isprva pomislili da je Bare pod utjecajem nekih opijata.

POGLEDAJTE SNIMKU:

Sve se dogodilo u četvrtak na autoputu iz smjera Zagreba prema Puli, a prema riječima menadžera Alena Tibljaša, pjevač je bio samo nervozan zbog kolone vozila.

- Imali smo koncert u Puli i došli smo do jednog od tunela na autoputu na kojem su bili radovi. Kolona je bila dugačka 15 kilometara i gotovo pet sati smo stajali na mjestu. Svatko bi izgubio živce od gužve i čekanja, pa ni Bare nije iznimka - otkrio je Tibljaš za Jutarnji list.

Ne čudi ga to što su mnogi vozači snimali Bareta, a neki od njih su snimku objavili i na društvenim mrežama.

- Dosta njih je snimalo Bareta i sasvim mi je razumljivo da je ostalim vozačima Baretova nervoza i pojava bila interesantna. Razumljivo je i što je video posvuda po internetu, Bare je takav lik. No, mogu reći da je bio potpuno trijezan jer išli smo na svirku, a Bare to ozbiljno shvaća. Dapače, neki su nam klinci čak prilazili i nudili pive, no odbili smo. Ljudi su prilazili, komentirali, pričali s njim. I u svakom slučaju, nije bio u opasnosti zbog šetanja po autoputu jer auti su stajali u koloni, a i drugi su ljudi izlazili iz svojih vozila - naglasio je Tibljaš.

Osim kolone i vrućine, rokera je iznerviralo to što kasni na koncert u pulskom Kaštelu. Ipak, po riječima menadžera, koncert je odradio uspješno te se ispričao publici zbog kašnjenja.