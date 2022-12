VIDEO Ben Affleck i J. Lo skupa su zapjevali na božićnoj zabavi

Pjevačica Jennifer Lopez (53) i suprug, glumac Ben Affleck (50) na blagdanskoj zabavi 'uhvatili' su se mikrofona i zajedno, uz pratnju klavira, otpjevali duet.

POGLEDAJTE VIDEO:

Svi uzvanici podignuli su se na noge kada su Ben i J.Lo zapjevali. Video snimka njihovog pjevanja ubrzo se proširila na društvenim mrežama. Supružnici su se odlučili za božićnu pjesmu 'By Christmas Eve', autora John Legenda.

Osim toga, Jennifer je za okupljene, bez Bena, otpjevala pjesme 'It's The Most Wonderful Time of the Year' i 'Jingle Bells'.

Uz snimku na kojoj pjevaju, na društvenim mrežama dijeli se i ona na kojoj Ben i J.Lo nakon uspješnog dueta izmjenjuju nježnosti pred okupljenima. Ponosni glumac zagrlio je suprugu i strastveno ju poljubio na oduševljenje svih.

Jennifer Lopez na božićnu zabavu stigla je u zeleno-zlatnoj haljini uz koju je nosila dijamantni nakit. Ben je bio u crnoj majici i crnim hlačama. Na istoj zabavi bile su i poznate dame sa svjetske estrade kao što su Vanessa Hudgens, Doja Cat i Jane Fonda.

