VIDEO Brm, brmm! Savršeni Šime dovezao Maju Šuput na motoru i zaustavio Marunadu

PAPRENE SU KAZNE

VIDEO Nevjerojatno! BMW-ima 'driftali' kružnim tokom u Puli PULA - Dojurili su u BMW-ima i divljali po kružnom toku pet minuta, ispričao nam je čitatelj koji je u petak navečer snimio neopreznu vožnju na kružnom toku u Puli. Dodao je da je jedan od vozača uspio 'driftati' te da drugi nije uspio, samo je brzo vozio kružnim tokom. Prema Zakonu o sigurnosti prometna na cestama, za ovakvu vožnju predviđene su kazne od 260 do 2.650 eura, uz mogućnost zabrane upravljanja vozilom ili privremenog oduzimanja vozila. Ako se dritanje izvodi na privatnom prostoru bez dozvole vlasnika, može se dodatno kazniti prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, s kaznom od 100 do 700 eura.

Kopiranje linka