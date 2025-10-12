VIDEO Cijeli Zrinjevac zapjevao Halidu Bešliću iz srca i duše

FEŠTA U LOVRANU

VIDEO Brm, brmm! Savršeni Šime dovezao Maju Šuput na motoru i zaustavio Marunadu Lovran u subotu navečer nije trebao vatromet, Maja Šuput i Šime Elez 'napravili' su svoj. Na Marunadu su stigli na motoru, kroz gužvu i šušur, ravno do pozornice. Maja se smiješila i usputno pozirala dok se čvrsto držala uz svog Šimu. Sekundu kasnije mikrofon je već bio u ruci, glazba je krenula, a cijela Marunada pjevala je s njom. Njih dvoje već se mjesecima druže, i to više nikome nije iznenađenje. Na događanjima su sve češće zajedno, bez žurbe i bez skrivanja. Dovoljno blizu da se vidi, ali nikad previše. Kemija se osjeti i bez riječi, a njihov dolazak na motoru samo je još jednom potvrdio ono što mnogi već nagađaju.

Kopiranje linka