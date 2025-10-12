Obavijesti

STIHOVI KOJI DIRAJU

VIDEO Cijeli Zrinjevac zapjevao Halidu Bešliću iz srca i duše

ZAGREB - Miriše proljeće i ptice s juga već nam nazad dolaze, samo ti, samo ti, ti ne dolaziš... Pjevalo je u nedjelju tisuće ljudi na Zrinjevcu, na okupljanju u čast Halidu Bešliću. Uz harmoniku Samira Nurkića, pjesma je ispunila cijeli park. Ljudi su snimali, podizali mobitele u zrak, svjetla bljeskalica osvjetljavala su drvorede. Neki su držali ruže, drugi Halidove fotografije, a svi su pjevali istim tonom, onim koji dolazi iz srca. Bila je to večer u kojoj je Zagreb disao tiše, ali osjećao jače.

Brojni građani se okupili na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića 04:20
Brojni građani se okupili na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića | Video: 24sata/pixsell/čitatelj 24sata
JEDAN GLAS, TISUĆE SJEĆANJA

Emocije na Korzu. I Rijeka se oprostila od Halida pjesmom

RIJEKA - I Rijeka se nedjelju pridružila gradovima diljem regije koji su se okupili u čast Halidu Bešliću. Na Korzu su se orile njegove pjesme, a okupljeni su s osmijehom i suzama pjevali stihove uz koje su, kako kažu, mnogi odrastali, ženili se, veselili...

Rijeka: Ljubitelji Halida Bešlića pjevaju njegove pjesme 02:14
Rijeka: Ljubitelji Halida Bešlića pjevaju njegove pjesme | Video: 24sata/Goran Kovačić/Pixsell
SNIMKA KOJA GOVORI SVE

VIDEO Od Frankfurta do Berlina, večeras se pjeva samo za Halida

Dirljive scene stigle su u nedjelju iz Frankfurta i Berlina, gdje su se okupili brojni obožavatelji Halida Bešlića. Pjevali su njegove hitove, držali transparente i s ponosnom se zahvaljivali na svemu što je ostavio iza sebe

U Njemačkoj se opraštaju od Halida Bešlića 02:00
U Njemačkoj se opraštaju od Halida Bešlića | Video: Čitatelj 24sata
VJERA, LJUBAV I DOMOVINA

VIDEO Arena je sinoć 'gorjela' na 'Domu mom': Bili smo tamo, pogledajte djeliće atmosfere!

Zagrebačka Arena ove subote, po drugi puta, bila je domaćin ovakvog domoljubnog koncerta. Cijela dvorana disala je kao jedno, a jedan za drugim, na pozornicu su ulazili vladari dobro poznatih domoljubnih hitova

Koncert Domu mom u Zagrebačkoj Areni 01:54
Koncert Domu mom u Zagrebačkoj Areni | Video: 24sata
FEŠTA U LOVRANU

VIDEO Brm, brmm! Savršeni Šime dovezao Maju Šuput na motoru i zaustavio Marunadu

Lovran u subotu navečer nije trebao vatromet, Maja Šuput i Šime Elez 'napravili' su svoj. Na Marunadu su stigli na motoru, kroz gužvu i šušur, ravno do pozornice. Maja se smiješila i usputno pozirala dok se čvrsto držala uz svog Šimu. Sekundu kasnije mikrofon je već bio u ruci, glazba je krenula, a cijela Marunada pjevala je s njom. Njih dvoje već se mjesecima druže, i to više nikome nije iznenađenje. Na događanjima su sve češće zajedno, bez žurbe i bez skrivanja. Dovoljno blizu da se vidi, ali nikad previše. Kemija se osjeti i bez riječi, a njihov dolazak na motoru samo je još jednom potvrdio ono što mnogi već nagađaju.

Maja Šuput i Šime Elez na motoru 00:35
Maja Šuput i Šime Elez na motoru | Video: Fiuman.hr
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku

Marino Vrgoč na koncertu Domu mom u Areni 00:47
Marino Vrgoč na koncertu Domu mom u Areni | Video: 24sata

