VIDEO Članovi benda U2 su zasvirali u metrou u Kijevu

Foto: Youtube screenshoot

Zvijezde popularnog irskog sastava U2, Bono Vox (61) i The Edge (60), stigli su u Kijev nakon osobnog poziva predsjednika Zelenskog, a danas su iznenadili građane nastupom na stanici metroa. POGLEDAJTE VIDEO: Članovi grupe objavili su na Twitteru fotografije svog nastupa, a pridružio im se i pjevač ukrajinskog benda Antytila, Tomos Topelia. U metrou su izveli svoje hitove 'Sunday Bloody Sunday', 'Desire' i 'With or without you'. - Ljudi u Ukrajini ne bore se samo za svoju slobodu, vi se borite za sve nas koji volimo slobodu - rekao je Bono za vrijeme pauze. - Molimo se da uskoro uživate u tom miru - dodao je. Iznenadni nastup benda U2 odvio se dok su sirene za zračnu uzbunu odjekivale Kijevom. U jednom trenutku nastupa, Bono je pozvao ukrajinskog vojnika da zapjeva s njim, pa su skupa izveli 'Stand by me'.