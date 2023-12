VIDEO Ella izašla na pozornicu pa joj pustili krivu pjesmu: Što je bilo DJ? To je Mineina pjesma

U dvorani Boćarskog doma u srijedu navečer počeo je drugi Happy fest. Prva na scenu popela se dance zvijezda 90-ih Marinela Jantoš - Ella, no DJ je pustio pjesmu 'Rano, rano', njezine kolegice Renate Končić Minee.

- DJ što je bilo? Sviraj nešto narodno iz 90-e - rekla je Ella.

Nakon toga je nastavila pjevati kao da se ništa nije dogodilo.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Nakon Ellinog otpjevanog hita 'Iza ponoći' izašla je Minea s pjesmom 'Rano, rano'. Rasplesala je publiku s pjesmama 'Uberi ljubicu', 'Vrapci i komarci', 'Good boy'...

- Lijepo se vratiti u 90-e godine - rekla je Minea.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Kako doznajemo do organizatora došlo je do zabune, no Ella im to nije zamjerila.