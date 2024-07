VIDEO Flashmob na trajektu kod Ugljana: Krenulo je spontano, a ostali smo ugodno iznenađeni...

Apsolutno nismo očekivali da će video imati ovakav odjek i ovako pozitivne komentare. Bilo je predivno vidjeti i reakcije putnika na trajektu i vidjeti kako glazba može u trenutku spojiti ljude i staviti im osmjehe na lica, govori nam Matea Biloglav, voditeljica suvremene a cappella skupine A.K.A. Crescendo, koja je izvedbom na trajektu Jadrolinije oduševila sve putnike.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:47 Pjevači iznenadilli putnike na trajektu | Video: AKA Crescendo/Facebook

A.K.A. Crescendo je druge godine zaredom organizator suvremenog a cappella festivala CROappella II, a kako nam kažu, na ideju su došli spontano tijekom izleta na otok Ugljan.

- Uputili smo se na izlet u Preko, kao jednu od aktivnosti koju smo pripremili za sudionike festivala. Inače, to je jedini takav festival u Hrvatskoj - govore nam.

Tridesetak pjevača je oduševilo ostale putnike.

- Jadrolinija je podržala naš festival pa smo odlučili kao znak zahvale napraviti ovaj kratki flashmob i to baš sa pjesmom 'Stand By Me' jer je to evergreen za koji vjerujemo da sve generacije i dalje vole i mogu se uključiti. A i ima poruku podrške jer bez naših donatora ovaj festival ne bi bio moguć - poručili su.

Inače, A.K.A. Crescendo su 2016. godine bile polufinalisti showa 'Supertalent.