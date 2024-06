VIDEO Francuz prepjevao veliki hit 'Bojler': 'Pjesma je super na francuskom, bit će nam gost...'

Čuj, imam ti prijatelja u Zadru, inače je Francuz, on je prepjeval našu pjesmu 'Bojler' i zvuči odlično, rekao nam je prije nekoliko dana Silvestar Dragoje Šomi iz Neki to vole vruće. Ljubazno nas je potom spojio sa spomenutim gospodinom, a on je Benjamin Cohen iz Pariza. Ljubav ga je dovela u Hrvatsku, a kad je došao u Zadar, ondje je i ostao. I postao Benđi.

- Pariz je sjajan na filmskom plakatu ili za Netflixovu seriju... Ali za stvarni život nema ništa bolje od Dalmacije, njezine kulture, njezine klime i Dalmatinaca! Kad sam došao u Hrvatsku, odmah sam se zaljubio u nju. Moja žena Nika je Dalmatinka i, kad smo dobili prvo dijete, odlučili smo napustiti Pariz i nastaniti se ovdje - ispričao nam je Cohen. Virus korone je i dalje neizostavan, pogotovo ona nesretna izolacija. Cohen se tad primio gitare.

- Svirao sam gitaru u svom malom vrtu, a onuda je prošao susjed koji će kasnije postati i prijatelj te koji me zamolio da sviram u njegovoj grupi. Bio je to Zvonimir Zrilić iz grupe Riva, koji je s prijateljima Draženom, Matkom, Krešom i Dadom radio obrade, posebice Beatlesa, koje obožavam - otkriva nam Francuz.

A tu onda dolazimo i do velikog hita Neki to vole vruće. Stihove "Ja nemam zemni plin da tebe grijem s njim, hladni su tabani k'o alpski vrhovi/Ne skidaj čarape ni crne haltere, bit će ti toplije kad legneš kraj mene"... preveo je na francuski i oduševio.

- Jednog sam dana radio na novom komadu s našeg popisa. Čuvši me kako sviram, žena mi je rekla: 'Ali to je Šomi!!!'. Tko?, upitao sam, koji Šomi? A on je šogor prijateljice iz djetinjstva! Nesvjesno sam svirao pjesmu koju svi Hrvati znaju i vole. Ja nisam znao za grupu Some Like it Hot, ne vrti se baš često na radiju u Parizu - kaže Benjamin Cohen pa nastavlja:

- Iz zabave sam preveo tekst pjesme 'Bojler' jer mi se jako svidjela. I kažu da je dobro ispala.

S tim se slaže i Šomi.

- Ako budemo u blizini, sigurno ćemo ga zvati kao gosta. Sljedeće godine slavit ćemo 40 godina velikim koncertom u Zagrebu, tad ćemo ga isto zvati kao gosta - rekao nam je Šomi.