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'NIŠTA SE NE MOŽE USPOREDITI'

VIDEO Glamur, seksepil i donje rublje: Ovako su se 'anđelice' pripremale za senzualnu reviju

LOS ANGELES - Kylie Jenner, Barbara Palvin, sestre Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio samo su neke od manekenki koje su prošetale Victoria's Secret pistom na dugo iščekivanoj reviji. Ambrosio je uoči revije rekla: 'Ovo je najveća modna revija na svijetu, ništa se ne može usporediti... Fanovi ovo čekaju cijelu godinu, a neki kažu da je ovo kao 'Super Bowl modnih revija''

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Sestre Hadid, Ambrosio, Lima nosile su zanosnu reviju donjeg rublja... VIDEO
Sestre Hadid, Ambrosio, Lima nosile su zanosnu reviju donjeg rublja... | Video: 24sata/reuters
VIRALNA SNIMKA

VIDEO Kraj njih gori, nasilje je posvuda, ali to ih ne dira: Usred pariškog kaosa uživaju u piću...

PARIZ: Sjeli su, naručili piće, opustili se i krenuli u razgovor. To što okolo gori, što nasilni prosvjednici pljačkaju i tuku se s policijom... To sad nije njihov problem. Reuters je objavio snimku para koji je uživao u svojoj večeri kod Slavoluka pobjede u Parizu, nedaleko od ove lokacije došlo je do nekih od najgorih nereda za vrijeme ovih demonstracija...

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Par uživa u kafiću u Parizu a oko njih kaos VIDEO
Par uživa u kafiću u Parizu a oko njih kaos | Video: 24sata/Reuters
UTRKA U NJEMAČKOJ

VIDEO Kratke noge, velika trka: Jazavčari pokazali svoju brzinu

Utrka jazavčara u Münchenu u nedjelju, 18. listopada, okupila je brojne vlasnike i njihove kratkonoge ljubimce. Uz glasno navijanje, poslastice i omiljene igračke, psi su jurili odvojenim stazama dugima 40 metara, raspoređeni u težinske kategorije. Organizatorica Denise Wenzel-Hinte kaže da događaj postaje sve popularniji: prije četiri godine imali su jednog izlagača i 30 pasa, a danas sa 150 izlagača ispunjavaju cijeli Motorworld. No jazavčari su poznati po tvrdoglavosti, pa vlasnicima nije preostalo drugo nego nadati se da će obećana nagrada njihove ljubimce dovesti do cilja.

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Utrka jazavčara u Njemačkoj VIDEO
Utrka jazavčara u Njemačkoj | Video: 24sata/Reuters
KOD DOMA ZDRAVLJA

ŠTRUMPFOVI DINAMOVCI Ovo je novi grafit Boysa, pogledajte ga

ZAGREB - Bad Blue Boysi su na vanjskim stepenicama Doma zdravlja na Savici izradili još jedan grafit u stilu crtanih junaka, ovaj put u pitanju su Štrumpfovi

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Grafit štrumfova navijačke skupine BBB VIDEO
Grafit štrumfova navijačke skupine BBB | Video: 24sata/Matija Habljak/PIXSELL
'PROMIJENILA JE BOJU'

VIDEO Meksikanci prosvjedovali zbog loše kvalitete vode

Stotine ljudi izašle su na ulice meksičke Guadalajare zbog vode koja je promijenila boju i ima odvratan miris. Prosvjednici su guverneru i drugim dužnosnicima na transparentima nacrtali svinjske uši i njuške te ih optužili da ne rješavaju problem. U analizi vode otkrili su olovo, živu....

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Prosvjed u Meksiku VIDEO
Prosvjed u Meksiku | Video: 24sata/Reuters
VELIKA PROCESIJA

VIDEO Tisuće vjernika u Peruu molilo za Papin brzi oporavak

Tisuće vjernika okupile su se u glavnom gradu Perua na tradicionalnoj procesiji Gospodara čuda, najvećoj vjerskoj proslavi u zemlji. Mnogi su pritom molili za zdravlje pape Lava XIV. i njegov što brži oporavak

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Tisuće ljudi sudjeluju u peruanskoj procesiji Gospodina čudesa VIDEO
Tisuće ljudi sudjeluju u peruanskoj procesiji Gospodina čudesa | Video: 24sata/reuters

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