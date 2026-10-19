'NIŠTA SE NE MOŽE USPOREDITI'
VIDEO Glamur, seksepil i donje rublje: Ovako su se 'anđelice' pripremale za senzualnu reviju
LOS ANGELES - Kylie Jenner, Barbara Palvin, sestre Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio samo su neke od manekenki koje su prošetale Victoria's Secret pistom na dugo iščekivanoj reviji. Ambrosio je uoči revije rekla: 'Ovo je najveća modna revija na svijetu, ništa se ne može usporediti... Fanovi ovo čekaju cijelu godinu, a neki kažu da je ovo kao 'Super Bowl modnih revija''