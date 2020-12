- Zatvorene kafane i koncertne dvorane,\u00a0al zato su pekare otvorene - stoji u opisu objave na kojoj raspolo\u017eeni Halid pjeva.

Video je odu\u0161evio fanove pa su na dru\u0161tvenoj mre\u017ei komentirali kako im je popravio dan. Ina\u010de, legendarni glazbenik nedavno nam je priznao kako je 'skinuo' osam kilograma.

- Ne gladujem. Jedem piletinu i salate. Koliko mogu, pazim da se kile ne vrate, no ako i dobijem koju, opet \u0107u na ovu dijetu pa ponovo skidati. Najbolja je ona dijeta, kako mi ka\u017eemo, kad probu\u0161i\u0161 ka\u0161iku, ali ja nisam od tih koji \u0107e gladovati - ispri\u010dao je tada za 24sata.

Dodao je kako\u00a0ne namjerava u teretanu da bi zadr\u017eao liniju. Ne voli ni tr\u010danje. Ima sobni bicikl koji vozi, puno \u0161eta i to su sve njegove sada\u0161nje aktivnosti. Pjeva\u010d \u010desto isprobava razne dijete. Ve\u0107ina se poka\u017ee dobrima, ali kilogrami se vrate jer voli po\u010dastiti kolege i prijatelje.

VIDEO Halid ušetao u pekaru i zapjevao kad u kafani ne može

Na Facebooku je 'osvanula' snimka na kojoj pjevač izvodi svoj hit 'Romanija'. Video je oduševio fanove pa su na društvenoj mreži komentirali kako im je popravio dan

