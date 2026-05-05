VIDEO Heidi Klum pokazala je kako se pretvorila u skulpturu

Njemački supermodel Heidi Klum poznata je po svojim spektakularnim kostimima za Noć vještica, no ove je godine svoju kreativnost podigla na sasvim novu razinu na najprestižnijem modnom događaju godine, Met Gali. U skladu s temom 'Moda je umjetnost', Klum se na crvenom tepihu pojavila kao živa, pokretna skulptura, a na svom Instagramu otkrila je nevjerojatan proces koji je stajao iza ove transformacije.

U videu koji je podijelila sa svojim pratiteljima, Klum je dokumentirala put od ideje do finalnog izgleda. Njezina objava otkriva da je inspiracija za kostim bila mramorna skulptura 'Vestalka pod velom', remek-djelo talijanskog kipara Raffaellea Montija iz 19. stoljeća.

- Sve počinje s vizijom. Tema ovogodišnje Met Gale bila je 'Moda je umjetnost' i ovo je moja interpretacija... umjetničko djelo, ponovno osmišljeno u pokretu - napisala je Klum u opisu objave, zahvalivši se brojnim umjetnicima koji su 'neumorno radili kako bi pretvorili ideju transformacije tkanine u skulpturu'.

Foto: DANIEL COLE

Detaljno bojenje zračnim kistom stvorilo je iluziju pravog mramora, a konačni rezultat bio je toliko uvjerljiv da je Klum izgledala kao da je upravo sišla s postolja u muzeju.

Foto: DANIEL COLE

Skulptura 'Vestalka pod velom' nastala 1847. godine, prikazuje svećenicu rimske božice Veste i poznata je po nevjerojatnoj tehničkoj vještini kojom je kipar postigao iluziju prozirnog vela preko lica figure, što je u mramoru izuzetno teško izvesti. Odabirom upravo ovog djela, Klum je temu događaja shvatila doslovno i oduševila modne kritičare i javnost.

Njezini pratitelji na Instagramu nisu skrivali oduševljenje. Komentari poput 'Apsolutna legenda' i 'Zadivljujuće i predivno' ispunili su objavu, dok su neki istaknuli kreativnost kao 'iduću razinu genijalnosti'. Bilo je i duhovitih opaski, poput one da 'nije mogla dočekati Noć vještica'. Reakcije su stizale iz cijelog svijeta, a obožavatelji su joj na njemačkom, španjolskom i engleskom jeziku čestitali na hrabrosti i umjetničkoj viziji.

*Uz pomoć AI-ja