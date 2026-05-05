Obavijesti

Show

Komentari 0
NEVJEROJATNA TRANSFORMACIJA

VIDEO Heidi Klum pokazala je kako se pretvorila u skulpturu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Heidi Klum pokazala je kako se pretvorila u skulpturu
7
Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Sve počinje s vizijom. Tema ovogodišnje Met Gale bila je 'Moda je umjetnost' i ovo je moja interpretacija... umjetničko djelo, ponovno osmišljeno u pokretu, napisala je

Admiral

Njemački supermodel Heidi Klum poznata je po svojim spektakularnim kostimima za Noć vještica, no ove je godine svoju kreativnost podigla na sasvim novu razinu na najprestižnijem modnom događaju godine, Met Gali. U skladu s temom 'Moda je umjetnost', Klum se na crvenom tepihu pojavila kao živa, pokretna skulptura, a na svom Instagramu otkrila je nevjerojatan proces koji je stajao iza ove transformacije. 

NEMA JOJ RAVNE Kraljica transformacija! Heidi Klum voli maske i pozirati gola: Ovo su njezina top izdanja
Kraljica transformacija! Heidi Klum voli maske i pozirati gola: Ovo su njezina top izdanja

U videu koji je podijelila sa svojim pratiteljima, Klum je dokumentirala put od ideje do finalnog izgleda. Njezina objava otkriva da je inspiracija za kostim bila mramorna skulptura 'Vestalka pod velom', remek-djelo talijanskog kipara Raffaellea Montija iz 19. stoljeća.

- Sve počinje s vizijom. Tema ovogodišnje Met Gale bila je 'Moda je umjetnost' i ovo je moja interpretacija... umjetničko djelo, ponovno osmišljeno u pokretu - napisala je Klum u opisu objave, zahvalivši se brojnim umjetnicima koji su 'neumorno radili kako bi pretvorili ideju transformacije tkanine u skulpturu'.

Met Gala 2026 in New York City
Foto: DANIEL COLE

Detaljno bojenje zračnim kistom stvorilo je iluziju pravog mramora, a konačni rezultat bio je toliko uvjerljiv da je Klum izgledala kao da je upravo sišla s postolja u muzeju.

Met Gala 2026 in New York City
Foto: DANIEL COLE

Skulptura 'Vestalka pod velom' nastala 1847. godine, prikazuje svećenicu rimske božice Veste i poznata je po nevjerojatnoj tehničkoj vještini kojom je kipar postigao iluziju prozirnog vela preko lica figure, što je u mramoru izuzetno teško izvesti. Odabirom upravo ovog djela, Klum je temu događaja shvatila doslovno i oduševila modne kritičare i javnost.

Njezini pratitelji na Instagramu nisu skrivali oduševljenje. Komentari poput 'Apsolutna legenda' i 'Zadivljujuće i predivno' ispunili su objavu, dok su neki istaknuli kreativnost kao 'iduću razinu genijalnosti'. Bilo je i duhovitih opaski, poput one da 'nije mogla dočekati Noć vještica'. Reakcije su stizale iz cijelog svijeta, a obožavatelji su joj na njemačkom, španjolskom i engleskom jeziku čestitali na hrabrosti i umjetničkoj viziji.

*Uz pomoć AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Cure, sve vam se vidi! Na Met Gali nisu nosile grudnjak i gaćice pa pokazale previše
POKAZALE BAŠ SVE

FOTO Cure, sve vam se vidi! Na Met Gali nisu nosile grudnjak i gaćice pa pokazale previše

Ovogodišnja tema 'Costume Art' stavila je fokus na tijelo, a ove dame posebno su se potrudile da njihovo tijelo bude u centru pozornosti. U galeriji pogledajte koje zvijezde nisu nosile gaćice i grudnjake
Evo što će biti danas u 'Divljim pčelama': Domazet sve više sumnja u Katu, a Krsto se vraća
NOVA EPIZODA

Evo što će biti danas u 'Divljim pčelama': Domazet sve više sumnja u Katu, a Krsto se vraća

Večeras od 20.15 sati na RTL-u ne propustite novu napetu epizodu serije 'Divlje pčele'. Evo što će se događati...
Legendarni glumac u Zagrebu! Malkovich na trgu s Popovićem Volarićem: 'Skupilo se ljudi...'
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE

Legendarni glumac u Zagrebu! Malkovich na trgu s Popovićem Volarićem: 'Skupilo se ljudi...'

Čitatelj nam je opisao kako su u centru Zagreba sat vremena ponavljali scenu prelaska preko ceste, dok se oko seta okupio velik broj znatiželjnika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026