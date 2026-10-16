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VIDEO I Šuput je bila u 'Plesu sa zvijezdama'! Zavodila Bilmana trbušnim plesom, pala i 'pusa'

Piše 24sata,
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VIDEO I Šuput je bila u 'Plesu sa zvijezdama'! Zavodila Bilmana trbušnim plesom, pala i 'pusa'
Foto: Screenshot
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Pjevačica je bila u prvoj sezoni showa 'Ples sa zvijezdama', a plesni partner bio joj je Ištvan Varga. Iako su bili favoriti, pobijedili su glumica Zrinka Cvitešić i plesač Nicolas Quesnoit

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Maja Šuput (47) i Davor Bilman (49) članovi su žirija u showu 'Supertalent', a poznaju se još iz 'Plesa sa zvijezdama'. Naime, 2007. godine je sudjelovala u prvoj sezoni showa, a mentor joj je bio profesionalni plesač Ištvan Varga.

Iako su bili favoriti, pobijedili su glumica Zrinka Cvitešić i plesač Nicolas Quesnoit. Tada su u žiriju sjedili Dinko Bogdanić, Elio Bašan, Milka Babović i Bilman.

U show programu zaplesali su trbušni ples na Shakirinu pjesmu 'Hips don't lie'. Svojedobno je otkrila kako je za plesnu točku odabrao baš nju.

Foto: Instagram/Ida Solbakken

Prije osam godina o tome je pisala i na društvenim mrežama.

- Danas je zadnja audicijska emisija Supertalenta, a ako nikad niste imali priliku vidjeti kako Bilman pleše, puštam vam našu staru snimku. On je bio sudac, a ja natjecatelj. U show programu izabrao je baš mene - napisala je Maja. 

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