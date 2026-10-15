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KAKVA EKIPA!

VIDEO Iva Todorić se na kauču 'valjuška' i mazi s 'Bambijem'…

Piše 24sata,
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VIDEO Iva Todorić se na kauču 'valjuška' i mazi s 'Bambijem'…
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Foto: Instagram
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Pokazala je kako uživa u društvu mladog srndaća i svoja dva psa. Bambi joj je jeo iz ruke, lizao prste, a zatim se s ostalim ljubimcima izležavao na kauču

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Tko još može reći da mu srndać jede iz ruke, a zatim ga nježno liže po prstima? Iva Todorić može! Dok se ona ovih dana udobno smjestila na kauču i pokrila ljubičastom dekicom, 'Bambi' joj je odlučio praviti društvo. Prišao joj je sasvim blizu, počastio se hranom iz njezine ruke, a onda joj polizao prste.

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Iva Todorić VIDEO
Iva Todorić | Video: 24sata/Instagram

I to nije sve! 'Bambi' se toliko udomaćio da mu ni dijeljenje kauča s dva psa ne predstavlja problem. Dok su se oni odmarali na dekici, srndać se smjestio tik uz njih, kao da je riječ o najobičnijem kućnom ljubimcu. 'Bambi' je potom odlučio protegnuti noge i prošetati se dnevnim boravkom.

Foto: Instagram

Za to vrijeme Iva je uživala u odmoru, a na nogama je imala crne kompresijske čizme kakve se koriste za masažu, poticanje cirkulacije i oporavak mišića. No ni one je nisu spriječile da mazi svoje ljubimce i uživa u njihovu društvu.

- Ljubav se zove imenima vašim. Rora, Riva, Bambi - napisala je Iva, koja očito nema ništa protiv toga da joj ljubimci zauzmu gotovo cijeli kauč.

Foto: Instagram

Pratitelji nisu krili oduševljenje ovakvim prizorima.

- Ja sam ljubomorna, ovo je raj oko tebe - poručila joj je pratiteljica.

Koliko joj životinje znače, Iva nam je ispričala još prije dvije godine, kad su joj iz dvorišta pobjegle vajmarska ptičarka Megi i francuska buldogica Rora. Tad ih je s kćeri tražila cijeli dan i noć, a kad su se napokon vratile, zaplakala je od sreće.

- Nama su psi kao djeca, doista ih volim kao vlastitu djecu - rekla nam je tad.

NE BRINU O PSIMA Iva Todorić traži svoja dva psa. Susjedi: Pa oni ih i po najvećoj zimi tako puštaju bez nadzora!
Iva Todorić traži svoja dva psa. Susjedi: Pa oni ih i po najvećoj zimi tako puštaju bez nadzora!

Otkrila je i da su obje razmažene, da vole spavati u svojim krevetićima i da su navikle na puno ljubavi i pažnje. Nažalost, u lipnju ove godine Iva se oprostila od Megi, koja je s obitelji provela 12 i pol godina.

Foto: Privatni album

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