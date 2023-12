VIDEO Jamie Foxx u suzama: 'Nisam mogao hodati...'

Američki glumac Jamie Foxx (55) pojavio se na dodjeli nagrada Critics Choice Association za kinematografiju i televiziju, samo nekoliko mjeseci nakon što je prošao kroz misteriozne zdravstvene komplikacije za koje javnost još ne zna detalje.

Tijekom primanja svoje nagrade, Oskarovac je dobio ogroman pljesak publike, a zatim održao 12-minutni govor.

- Ovo je ludo, prije šest mjeseci nisam mogao hodati. Mnogi misle da sam kloniran - našalio se te zanijekao bizarne glasine koje su očito kružile društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Savladan emocijama, zahvalio se svima, osvrćući se na 'pakao na zemlji' kroz koji je, kako kaže, prošao.

- Sve je nakon toga drugačije. Sada cijenim svaku minutu. Ne bih poželio ovo kroz što sam prošao ni najgorem neprijatelju. Nisam vidio svjetlost na kraju tunela - prisjetio se američki glumac, a jednom prilikom je istaknuo kako su mu sestra Deidra i kći Corrine (29) spasile život.

Foto: Henry Nicholls/REUTERS

- Prošao sam kroz nešto za što nikada nisam mislio da hoću. Znam da mnogo ljudi želi čuti kako sam, ali da budem iskren s vama, nisam htio da me vidite u takvom stanju. Želim da me vidite kako se smijem, uživam, zabavljam, šalim, snimam film. Ne želim da me vidite s tubama kako izlaze iz mene i da se pitate hoću li uspjeti preživjeti - rekao je Foxx sa suzama u očima u jednom videu objavljenom na njegovim društvenim mrežama u srpnju.

Dok glumčevi bližnji nisu htjeli objasniti zbog čega je točno bio hospitaliziran u travnju, kći Corrine je otkrila da se razbolio tijekom snimanja filma 'Back in Action'.