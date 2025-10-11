Obavijesti

Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku

Marino Vrgoč na koncertu Domu mom u Areni 00:47
Marino Vrgoč na koncertu Domu mom u Areni | Video: 24sata
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Žani pola srca nije radilo: Danas ponosno sjedi u školskoj klupi

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Sedmogodišnja Žana Turniški rođena je sa sindromom hipoplazije srca, odnosno lijeva strana srca joj nije radila. Danas ova djevojčica ponosno s vršnjacima sjediti u školskoj klupi. Splitska gradska uprava objavila je da im je provaljeno u informatički sustav te nezakonito preuzeto 660 dokumenata i osobni podaci građana. Od nedjelje Hrvatska uvodi novi sustav kontrole granice za državljane zemalja izvan Schengen....

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Žani pola srca nije radilo: Danas ponosno sjedi u školskoj klupi 03:58
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Žani pola srca nije radilo: Danas ponosno sjedi u školskoj klupi | Video: 24sata/Video
VIDEO Driftaju u Puli i Poreču: 'Jedan 'visi' iz auta. Nekome će se nešto dogoditi. Strava...'

ISTRA - Svaku večer driftaju na kružnom toku. Užas, najgore je što se voze tako da jedan 'visi' iz auta. Nekome će se tako nešto dogoditi. Teško ih je ne čuti, kazala nam je čitateljica koja je snimila neopreznu vožnju na kružnom toku. Nedavno smo zaprimili i video iz Pule gdje vozači BMW-a driftaju po kružnom toku. Poslali smo upit policiji te ćemo ga objaviti kada ga zaprimimo.

Driftanje u Poreču i Puli 01:14
Driftanje u Poreču i Puli | Video: snimio čitatelj 24sata
VIDEO Nevjerojatno! BMW-ima 'driftali' kružnim tokom u Puli

PULA - Dojurili su u BMW-ima i divljali po kružnom toku pet minuta, ispričao nam je čitatelj koji je u petak navečer snimio neopreznu vožnju na kružnom toku u Puli. Dodao je da je jedan od vozača uspio 'driftati' te da drugi nije uspio, samo je brzo vozio kružnim tokom. Prema Zakonu o sigurnosti prometna na cestama, za ovakvu vožnju predviđene su kazne od 260 do 2.650 eura, uz mogućnost zabrane upravljanja vozilom ili privremenog oduzimanja vozila. Ako se dritanje izvodi na privatnom prostoru bez dozvole vlasnika, može se dodatno kazniti prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, s kaznom od 100 do 700 eura.

Nevjerojatno! BMW-ima 'driftali' kružnim tokom u Puli 02:49
Nevjerojatno! BMW-ima 'driftali' kružnim tokom u Puli | Video: Čitatelj 24sata
VIDEO Auto naletio na biciklista u Zagrebu: Završio u bolnici

ZAGREB - Ozlijeđen je biciklist u naletu automobila u Zagrebu u petak navečer, potvrdila nam je zagrebačka policija. Prometna nesreća se dogodila oko 18:50 sati na Frankopanskoj ulici. Ozlijeđenom biciklistu je pružena liječnička pomoć u KBC-u Sestre milosrdnice, a provodi se očevid.

Sudar u Zagrebu 00:26
Sudar u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Osmaši iz petrinjske škole ostali su bez maturalca, ali i novca

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Djeca ostala bez maturalca, afera župana Stričaka, scenarij za spas ili pad Janafa, tko je ovogodišnja dobitnica Nobela za mir, primirje s Hamasom, napreduju radovi na stadionu u Kranjčevićevoj, fanovi oplakuju Halida...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Osmaši iz petrinjske škole ostali su bez maturalca, ali i novca 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Osmaši iz petrinjske škole ostali su bez maturalca, ali i novca | Video: 24sata/Video

