VIDEO Kakvo Valentinovo u Splitu! Jakov Jozinović tisuće obožavatelja bacio u trans

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Izgorjelu zgradu Vjesnika prvo će 'ljuštiti', pa onda minirati... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Krajem prošle godine dovršena je rekonstrukcija lica muškarca starog između 40 i 50 godina, srednjega rasta, za kojeg se pretpostavlja da je u trenutku pokopa smatran – vampirom! Na srednjovjekovnom arheološkom lokalitetu nadomak Nove Gradiške u grobu 157 muškarac je bio položen potrbuške, a glava mu je bila odrezana. Izgorjelu zgradu Vjesnika prvo će se oljuštiti, pa onda minirati. Ugovor bi trebao biti potpisan sljedeći tjedan. 24sata donosi feljton o Žarku Dolinaru, osvajaču svjetskih medalja u stolnom tenisu, znanstveniku i humanistu koji je u ratnom Zagrebu riskirao život kako bi spasio Židove. Hrvatski trener Igor Tudor preuzeo je engleski Tottenham do kraja sezone.

