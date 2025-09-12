VIDEO Mišo Kovač zapjevao na otvorenju splitske poliklinike: 'Poljubi zemlju po kojoj hodaš'

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Uhićen atentator na Kirka, Trump se nada smrtnoj kazni
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Uhićen atentator na Kirka, Vlada pomoć reže na pola, kriminal u Hrvatskim šumama, užas u Slavonskom Brodu: privedeni roditelji djeteta koje je preminulo, Zagreb: usvojene izmjene GUP-a, 3000 eura za porod doma, HZJZ: branitelji u riziku od bolesti...
04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata
Video: 24sata Video
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svi detalji afera u 'Šumama', kreće otpuštanje mjera Vlade
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Svi detalji afera oko Hrvatskih šuma. Dvogodišnje dijete preminulo u Slavonskom Brodu. Plenković najavio fazno otpuštanje subvencijskih mjera. Atentat skamenio Ameriku. Ruski dronovi mamac za NATO. Pet pljački blindiranih vozila.
03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata
Video: 24sata Video
POTONUO BROD
VIDEO Titanic kod Omiša
KRILA JASENICE Turistički brod se jučer odjednom počeo naginjati. Nekoliko ljudi koji su se nalazili na brodu u panici su iskakali s njega u more. Na teren su izašli vatrogasci DVD-a Dalmacija iz Dugog Rata, a ubrzo je stigla i policija. Policija je taj dio luke ogradila policijskom trakom, a na videu se može vidjeti kako se u potpunosti prevrnuo na bok.
01:40
Potonuo brod Nerezine u Omišu
Video: 24sata/pixsell
VOX POPULI
Koji je najbolji party na kojem ste bili? 'Berba grožđa, doma'
Pitali smo građane koji je najbolji party na kojem su bili i gdje oni vole izlazite. A ako i vi želite na party, kupite karte za Fair Fest u Zagrebu. U petak, 12. rujna, čeka vas Steve Aoki, a u subotu, 13. rujna, Scooter
VIDEO
Koji je najbolji party na kojem ste bili?
Video: 24sata Video
PRESLATKE SU
VIDEO Slatkiši! Pogledajte bebe pande, među njima i rijetka siva
Grupa mladunaca divovskih pandi uživa u svom radosnom okruženju u Star Giant Panda Nursery Houseu u jugozapadnoj Kini, u Istraživačkoj bazi za uzgoj divovskih pandi u Chengduu. Svaki od mladunaca rođen je 2025., a prvi put su se javnosti predstavili u kolovozu. Među ovim preslatkim medvjedićima nalazi se i mužjak Cheng Shi, prepoznatljiv po jedinstvenom bijelo-sivom krznu, koje ga razlikuje od tipičnih crno-bijelih pandi. Istraživači objašnjavaju da Cheng Shijeva upečatljiva boja proizlazi iz rjeđe raspodjele crnih dlačica, koje se stapaju s bijelima i tako stvaraju dojam sivih mrlja. Kako bude rastao, očekuje se da će do svoje prve godine poprimiti klasičan izgled svojih vršnjaka. Istraživačka baza za uzgoj divovskih pandi u Chengduu globalno je prepoznata kao središte za očuvanje, istraživanje i uzgoj divovskih pandi...
01:00
Bebe pande
Video: 24sata/Reuters