VIDEO Mišo Kovač zapjevao na otvorenju splitske poliklinike: 'Poljubi zemlju po kojoj hodaš'

PRESLATKE SU

VIDEO Slatkiši! Pogledajte bebe pande, među njima i rijetka siva Grupa mladunaca divovskih pandi uživa u svom radosnom okruženju u Star Giant Panda Nursery Houseu u jugozapadnoj Kini, u Istraživačkoj bazi za uzgoj divovskih pandi u Chengduu. Svaki od mladunaca rođen je 2025., a prvi put su se javnosti predstavili u kolovozu. Među ovim preslatkim medvjedićima nalazi se i mužjak Cheng Shi, prepoznatljiv po jedinstvenom bijelo-sivom krznu, koje ga razlikuje od tipičnih crno-bijelih pandi. Istraživači objašnjavaju da Cheng Shijeva upečatljiva boja proizlazi iz rjeđe raspodjele crnih dlačica, koje se stapaju s bijelima i tako stvaraju dojam sivih mrlja. Kako bude rastao, očekuje se da će do svoje prve godine poprimiti klasičan izgled svojih vršnjaka. Istraživačka baza za uzgoj divovskih pandi u Chengduu globalno je prepoznata kao središte za očuvanje, istraživanje i uzgoj divovskih pandi...

