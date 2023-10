VIDEO Novi detalji o Perryjevoj smrti, ispred kuće uplakani otac i očuh, ali i brojna policija

LOS ANGELES - Kako doznaje TMZ, glumac je preminuo u svojoj kući nakon sportskog treninga. Naime, izvori su rekli za njih da je Perry tijekom jutra bio na popularnom 'piklbolu' i to oko dva sata. Potom je poslao asistenta da obavi neke stvari za njega, a kad se on vratio, otprilike dva sata kasnije, našao je Perryja mrtvog u jacuzziju te pozvao 911. Na mjestu tragedije satima su brojne policijske snage, no navodno nisu pronašli lijekove ili drogu i znakove nasilne smrti. Tijekom cijele subote u kuću su dolazili i članovi obitelji, Perryjeva majka i očuh te otac John Bennett Perry.