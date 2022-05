VIDEO Ovih 10 zemalja je u 2. večeri Eurosonga izborilo finale

Barem će naše cipele vidjeti finala, komentirali su pratitelji na društvenim mrežama činjenicu da se srpska predstavnica Konstrakta plasirala u subotnje finale. U drugoj polufinalnoj večeri nastupala je u cipelama hrvatskog brenda, popularnim borosanama. Iz prve polufinalne večeri u finale idu Norveška, Moldavija, Ukrajina, Grčka, Portugal, Švicarska, Armenija, Litva, Nizozemska i Island.

Evo i kojih će 10 zemalja iz 2. polufinalne večeri nastupiti u subotu:

Belgija - Jérémie Makiese - Miss You

Češka - We are Domi - Lights Off

Azerbejdžan - Nadir Rustamli - Fade to Black

Poljska - Ochman - River

Finska - The Rasmus - Jezebel

Estonija - Stefan - Hope

Australija - Sheldon Riley - Not The Same

Švedska - Cornelia Jacobs - Hold Me Closer

Rumunjska - WRS - Llámame

Srbija - Konstrakta - In Corpore Sano

