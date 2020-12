Karlovčanka Petra Čorbić (35), kandidatkinja pete sezone 'Života na vagi', ispala je netom prije finala. U show je ušla 144,3, a sada ima 102 kilograma. Smršavila je 44,2 kilograma. U finalu je iznenadila transformacijom. Osim što je smršavila, obojila je i kosu u plavu te izgleda znatno drukčije nego ranije.

POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s voditeljicom 'Života na vagi' Sanjom Žuljević

U showu je postala prepoznatljiva po svojoj odbojnosti prema kvinoji, a upravo je toj namirnici sada posvetila video na Instagramu.

- Danas želim podijeliti s vama nešto što nitko nije vidio, a to je kako ja jedem kvinoju. Jer ja obožavam kvinoju, ja stalno jedem kvinoju i evo samo da vam pokažem kako to izgleda, kao ikra, kao jajašca... To je tako super okusa, možeš staviti u bilo što... - započela je Petra video.

Dodala je kako su od nutricioniste Martine Linarić dobili recept za kvinoju s cimetom i jabukama. No, snimka nije završila slavno. Čim je Petra probala kvinoju, ustala je stolice.

- Ne mogu, ne mogu - govorila je Petra i odšetala iz kadra.