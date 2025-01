VIDEO Poslušajte kako zvuči nova Lasagnina pjesma 'Stress'

Baby Lasagna otkriva 'Stress', odu o borbi protiv vlastitih demona! Ovo je ujedno i posljednji singl koji objavljuje pred iščekivani debitantski album 'DMNS & MOSQUITOES' koji stiže 7. veljače.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pjesmom 'Stress', Baby Lasagna nam pokazuje kako se nositi sa životnim izazovima na svoj jedinstven način – s dozom humora i optimizma. Zadržavajući bezbrižan pristup procesu stvaranja glazbe, mladi glazbenik stihovima poručuje da je u redu imati loše dane, ali i da u teškim trenucima možemo pronaći razlog za smijeh.

Foto: DORIAN DUKIĆ

Pjesmom koja je posljednji djelić slagalice otkriven pred izlazak prvog studijskog albuma nastavlja eksperimentirati s različitim žanrovima, spajajući zarazni pop zvuk s emotivnim tekstovima.

Baš kao i s prethodnim hitovima 'Rim Tim Tagi Dim' i 'Biggie Boom Boom', Baby Lasagna još jednom progovara o tjeskobi i strahovima koje svi dijelimo, ali i onim sitnicama koje nas usrećuju, uz važnu poruku da život ne treba shvaćati suviše ozbiljno.

- Oduvijek sam želio eksperimentirati u glazbi i raditi na projektima izvan okvira žanrova - poručuje glazbenik ususret 7. veljače, odnosno datumu izlaska njegovog debitantskog albuma 'DMNS & MOSQUITOES' (na kojem će se također naći hitovi 'and I', 'Biggie Boom Boom' i 'Catch Me If You Can').

Foto: DORIAN DUKIĆ

Podsjetimo, Baby Lasagna je s eurovizijskom himnom 'Rim Tim Tagi Dim' dobio najviše glasova javnosti na prošlogodišnjem natjecanju u Malmöu te ostvario impresivan broj od više od 80 milijuna streamova diljem svijeta.

Nakon nastupa kojima je oduševio na velikim festivalima (uključujući susjedni EXIT), te niza koncerata među kojima su tri rasprodane Šalate u Zagrebu te nastupi u Ljubljani, Beču i Varšavi te drugim europskim gradovima, Baby Lasagna koncertnu aktivnost nastavlja u ožujku 2025. godine - na velikoj Meow Back turneji.

Foto: DORIAN DUKIĆ

Glazbeni projekt Baby Lasagna, iza kojeg stoji mladi Marko Purišić iz Umaga, nastao je iz potrebe tekstopisca i glazbenika da umjesto prema uputama naručitelja stvara glazbu po vlastitom ukusu.

Na razigraniji, zabavan i jedinstven način Marko svoje dugogodišnje stvaralačko iskustvo (uključujući pisanje pjesama za bend Mono Inc. Koji je ostvario zapažen uspjeh u Njemačkoj) koristi za poigravanje različitim žanrovima, te u isto vrijeme piše više u skladu s vlastitim iskustvima i pogledima na svijet.

Foto: DORIAN DUKIĆ