VIDEO Princ Harry u intervjuu 'odbrusio' voditelju, upitao ga zašto se ne odrekne svoje titule

U emisiji '60 Minutes' voditelj Anderson Cooper intervjuirao je princa Harryja (38), a on je progovorio o svojoj biografiji 'Spare'.Cijeli razgovor bit će prikazan u ponedjeljak navečer na RTL televiziji, a razni detalji iznijeti su u javnost. Tako se Harry nadovezao na priču majčine smrti. Njegov otac, kralj Charles, nije ga niti zagrlio kad mu je priopćio vijest o smrti kraljice Elizabete II.

- Nije bio dobar u pokazivanju emocija u normalnim okolnostima. Ali njegova je ruka opet pala na moje koljeno i rekao je: 'Bit će OK. Ali nakon toga dugo ništa nije bilo u redu - piše tako u biografiji koju čita voditelj.

- Ne, ništa, ništa nije bilo u redu - odgovorio je na taj citat princ.

Također, podijelio je s javnosti i da je potražio pomoć terapeuta prije sedam godina jer je isprobavao više eksperimentalnih tretmana kako bi se pokušao nositi s tugom koju još uvijek osjeća zbog majčine smrti.

- Ayahuasca, psilocibin, gljive - nabrojio je Cooper.

- Nikada ne bih preporučio ljudima da to uzimaju rekreativno. Ali ako to radite s pravim ljudima, ako patite od ogromnog gubitka, tuge ili traume, onda te stvari djeluju kao lijek - nadovezao se na to Harry.

Anderson Cooper upitao ga je i zašto se on i vojvotkinja Meghan Markle ne odreknu svojih titula.

- A kakva bi to razlika bila? - uzvratio je princ.

Foto: Youtube screenshoot

- Jedna od kritika koje ste primili je da u redu, dobro, ako se želite preseliti u Kaliforniju, želite se povući iz institucionalne uloge. Zašto biti tako javan? Zašto otkrivati ​​razgovore koje ste vodili s ocem ili s bratom? Kažete da ste to pokušali učiniti nasamo - tvrdi dalje Cooper.

- Svaki put kad sam to pokušao učiniti privatno, bilo je brifinga, curenja informacija i podmetanja priča protiv mene i moje žene. Znate, obiteljski moto je nikad se ne žali, nikad ne objašnjavaj. Ali to je samo moto. I baš ne stoji - rekao je Harry.

Par je prvi šokantno objavio da će se povući sa svojih kraljevskih dužnosti 8. siječnja 2020.

Tada su u zajedničkoj izjavi napisali da su odluku donijeli nakon višemjesečnog razmišljanja i internih rasprava. Rekli su da žele 'raditi na tome da postanu financijski neovisni, dok nastavljaju u potpunosti podržavati Njezino Veličanstvo Kraljicu.' Obitelj ga nije uključila ni u planove vezane uz smrt kraljice Elizabete.

Foto: Toby Melville/REUTERS

Princ Harry bio je u Londonu kada je palača objavila da je ona pod liječničkim nadzorom u dvoru Balmoral.

- Pitao sam svog brata 'Kakvi su tvoji planovi? Kako ti i Kate idete tamo gore?' A onda, nekoliko sati kasnije, svi članovi obitelji koji žive u području Windsora i Ascota zajedno su uskočili u avion. Avion s 12, 14, možda 16 sjedala - rekao je Harry.

Na pitanje je li bio pozvan u taj avion odgovorio je da nije, i dok je stigao do Balmorala, kraljica je bila mrtva.

U razgovoru je i podijelio svoj 'okršaj' s bratom Williamom.

- On je čitao puno tabloida, puno priča. I imao je nekoliko problema, koji nisu bili utemeljeni na stvarnosti. A ja sam branio svoju ženu. On ju je napadao. Nije bila tamo u to vrijeme, ali pričao je o njoj. Njegove frustracije su rasle, i rasle, i rasle. Vikao je na mene, uzvratio sam mu vikom. Nije bilo lijepo. Nije bilo nimalo ugodno. A on je 'puknuo'. I gurnuo me na pod - prisjetio se Harry.

- Oborio te? - upitao je Cooper.

- Oborio me. Sletio sam na pseću zdjelu. Porezao sam leđa. Nisam znao za to u to vrijeme. Ali, da, ispričao se poslije. Bilo je to prilično gadno iskustvo - dodao je. Rekao je i kako je njihovo razdvajanje počelo nakon smrti majke te da se u srednjoj školi nisu ni pozdravljali.

Foto: Yui Mok/PA/PIXSELL

