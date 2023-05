VIDEO Prljin glas zvuči super! Odmor se itekako isplatio, dečki iz Leta 3 su sada puno moćniji

Najviše emocija i strasti na probi imao je Kalush Orchestra, prošlogodišnji pobjednici Eurosonga koji če otvoriti finalnu večeru koja je na rasporedu u subotu od 21 sat.

Ukrajinci su izašli na pozornicu stojeći na dlanovima. Nakon njihova nastupa izašli su svi predstavnici sa svojim zastavama.

Foto: 24sata/Ivana Prkačin

Naši predstavnici na Eurosongu, riječka grupa Let 3, zvučali su sjajno, kao da pjevač nikada nije imao problema s glasom. I nije zato što su naši, ali Letovci su u haljinama koje se šire od struka nadolje izgledali najbolje.

U pitanju su raskošni kaputi s motivima hrvatske zastave, dok Prlja (58) nosi kaput s bojama Ukrajine.

Foto: 24sata/Ivana Prkačin

Predstavnica Švedske i glavna favoritkinja natjecanja, Loreen (39) je jedina došla bez zastave. Iako, niti naši predstavnici nisu imali zastavu u rukama, agrb Republike Hrvatske je bio na haljinama.

Loreen nije previše impresionirala svojom izvedbom, a Finac Käärijä, drugi najveći favorit, čuvao je energiju za finale. Od svih natjecatelja Austrijanke Teya & Salena su na pozornicu izašle prve te su svi komentirali da su puno bolje zvučale nego u polufinalu.

Od 'velike petorke' koja svake godine ide direktno u finale Eurosonga, prva je nastupila Španjolka Blanca Paloma. Nakon njezina flamenca mnogi su komentirali kako je to savršena izvedba te da će odnijeti pobjedu kod žirija.

Foto: 24sata/Ivana Prkačin

Francuska je nastupila iduća, a ovo im je prva proba jer su direktno prošli u finale te je La Zarra (35) priredila dosta atraktivan nastup. Pojavila se na visokom podiju. Izgledala je poput svjetlucave crne skulpture. Kasnije kad je haljina pala, upalio se reflektor i ona je jos više zasjala.

Švicarac Remo Forrer (21) prvi je donio emociju na pozornicu, a Poljakinja Blanka Stajkow (23) otplesala je 'Solo'. Potom je izasao srpski predstavnik Luke Black (30).

Foto: 24sata.hr

Sedmi po redu nastupio je Cipranin Andrew Lambrou (24), a Talijan Marco Mengoni (34) zaradio je gromoglasni pljesak s moćnom baldaom 'Duo Vitep'. Dugogodišnji eurovizijski komentator Graham Norton (60) pridružio trima voditeljicama na probi, a 'kralja Eurosonga' moći ćemo gledati i u finalnoj večeri. Beligijanac je kao i u polufinalu, tako i na probi rasplesao publiku, ovaj put novinare.

Ovogodišnja Ukrajina nije toliko jaka kao prošlogodišnja. I da se sad te dvije pjesme natječu, pobjedu bi odnijela ‘Stefania’.

Norvežanka Alessandra Mele (20) je sa svojom ‘Queen of Kings' bila moćna na pozornici. Probudila nas je nakon što su nas Ukrajinci malo uspavali. Dodatno buđenje dobili smo i s Nijemcima 'Lord of the Lost', čiji je glavni vokal nastupio u rozim gaćicama i tigrastim tajicama.

Sa zgodnom Izraelkom Noom Kirel (22) smo imali osjećaj kao da smo u dobrom noćnom klubu. Možemo se složiti da je od ženskih izvodača njezin performans bio najbolji.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Slovenski 'Joker Out' nas je baš razveselio. Njihov nastup nije drugačiji od onog sto smo vidjeli u četvrtak. Možda će samo namigivati u neku drugu kameru. Publika ih je sa pozornice ispratila s pljeskom. I konačno nakon dva i pol sata izašli su Letovci.

- Croatia - rekli su producenti, a iz publike je odmah uslijedio pljesak.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon prvih stihova odmah nam je laknulo jer Prljin glas zvuči moćnije nego u polufinalu. Odmor se itekako isplatio.

