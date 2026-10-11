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OD KADE DO UŽETA

VIDEO Seksi nastup koji ostavlja bez daha! Pogledajte akrobacije koje je izvodila mokra Viviana

Piše 24sata,
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VIDEO Seksi nastup koji ostavlja bez daha! Pogledajte akrobacije koje je izvodila mokra Viviana
Foto: Luka Dubroja
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Španjolka je oduševila žiri Supertalenta svojim senzualnim akrobacijama. Prvo je bila u kadi, a nakon toga je pokazala što zna na užetu. Evo kako je izgledao njen nastup

Admiral

Viviana Rossi iz Španjolske na pozornici Supertalenta pokazala je spoj snage, nježnosti i akrobatike. Uz prozirnu kadu ispunjenu vodom izvela je zahtjevne pokrete na užetu.

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- Viviana, ovo je bilo toliko, toliko dobro da ja nemam riječi. Žao mi je kao jednoj životinji što sam potrošio svoj Zlatni gumb - poručio joj je Bilman.

- Nema veze, dali ste Zlatni gumb mome mužu, to je kao da sam ga ja dobila - odgovorila mu je Viviana.

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