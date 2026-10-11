Španjolka je oduševila žiri Supertalenta svojim senzualnim akrobacijama. Prvo je bila u kadi, a nakon toga je pokazala što zna na užetu. Evo kako je izgledao njen nastup
OD KADE DO UŽETA
VIDEO Seksi nastup koji ostavlja bez daha! Pogledajte akrobacije koje je izvodila mokra Viviana
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Viviana Rossi iz Španjolske na pozornici Supertalenta pokazala je spoj snage, nježnosti i akrobatike. Uz prozirnu kadu ispunjenu vodom izvela je zahtjevne pokrete na užetu.
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- Viviana, ovo je bilo toliko, toliko dobro da ja nemam riječi. Žao mi je kao jednoj životinji što sam potrošio svoj Zlatni gumb - poručio joj je Bilman.
- Nema veze, dali ste Zlatni gumb mome mužu, to je kao da sam ga ja dobila - odgovorila mu je Viviana.
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