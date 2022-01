Jamie Lynn-Spears (30) progovorila o zavadi sa sestrom koja joj zamjera da joj je radila iza leđa dok je Britney (40) bila pod skrbništvom oca Jamieja Spearsa (69).

Britney Spears je svoju sestru Jamie Lynn otpratila na Instagramu, a sada se Jamie u showu 'Good Morning America' prvi put otvorila o svom kompliciranom odnosu sa sestrom.

- Volim svoju sestru. Ali su se stvari jako zakomplicirale - priznala je Jaime u najavi za show dok je brisala suze.

Jamie bi u intervjuu trebala razgovarati i o svojim memoarima 'Things I Should Have Said', koje je htjela prvotno nazvati 'I Must Confess: Family, Fame, and Figuring it Out', ali su je pjevačičini obožavatelji napali da pokušava zaraditi na sestrinoj slavi jer naziv memoara počinje stihovima njenog popularnog hita 'Baby One More Time' iz 1998. godine.

- Ne samo da moja obitelj nije učinila ništa, nego je moj tata Jamie bio za to. Sve što mi se dogodilo morao je odobriti moj tata - izjavila je Britney, kojoj je skrbništvo prestalo 12. studenog 2021.

Britney na društvenim mrežama počela govoriti protiv članova obitelji koji ju nisu podržavali niti joj pomagali kada je bila pod skrbništvom oca Jamieja, a sada njena sestra pokušava u intervjuu ispričati svoju stranu priče.