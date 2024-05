VIDEO Severina za 24sata: 'Ja sam glavni kriminalac u državi, ali dokazat ću svoju nevinost'

Severina Vučković (52) je oko 10 sati stigla na Općinski kazneni sud u Zagrebu. Na ročište je stigla zbog optužbi za uhođenje Gordane Buljan Flander, bivše ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba te za slanje uvredljivih poruka ravnateljici sinove škole, Ljiljani Klinger. Između ostalog nazvala je ravnateljicu 'krivonogom babom'. Nakon ročišta dala je izjavu novinarima.

Izjavu prenosimo u cijelosti:

Jako sam zadovoljna zbog toga što sam uspjela dobiti riječ u više navrata i nešto pitati. U ovom predmetu država tuži mene. Nije bitna ravnateljica već na koji način su prihvatili njenu kaznenu prijavu u kratkom roku i moram reći da država na ovakvim minornim slučajevima troši novce poreznih obveznika, gdje se utjecalo i na ministra Božinovića i na ostale. To je strašno. Mislim da ću ja dokazati svoju nevinost i da sve ono sto je izašlo u javnost u vezi ovih poruka, da su to sve poruke koje su izašle naknadno jer mene se tužilo puno ranije. Moja kaznena prijava koja je data u istom roku nije još niti u proceduri, nije prihvaćena ni odbačena. Kaznena prijava ravnateljice je u rekordnom roku zaprimljena i oni su podigli optužnicu i to je pitanje zašto nisu moju prijavu uopće uzeli u razmatranje za sve ono sto ke ona radila. Ovdje se ne radi o njenom strahu za njen život, ovdje se radi o strahu da zaustavi sve ono sto je radila s pozicije moći i sve ono sto je krivo radila i sto se uplitala u sudske postupke u koje nije trebala. Optužnica protiv Rimac i milijarde poruka kao što su moje izlazile u novinama, ali ne toliko često kao njene i ne s toliko puno ljudi. Optužnica protiv Rimac nije podignuta, ali protiv mene je. Ja sam glavni kriminalac u ovoj državi.