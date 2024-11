VIDEO Širi se nastup Lidije Bačić, okrenula se u vrućim hlačicama i otkrila sve: 'Radiš i sahrane?'

Splitska pjevačica Lidija Bačić (39), poznata i kao Lille, već godinama 'žari i pali' domaćom glazbenom scenom, a svaki put iznova iznenadi modnom kombinacijom na nastupu.

Video s nedavnog nastupa Lidije Bačić u "oskudnom izdanju" postao je viralan na društvenim mrežama. Pjevačica je na pozornicu izašla u bijelom grudnjaku, crnim 'hlačicama' visokog struka i crnoj kožnoj jakni, što je izazvalo niz podijeljenih reakcija.

- Radiš li sahrane?; Uff što je zgodna; Malo je previše, ali top; I izađeš ovako obučena na binu hahh?; Pristojno nema šta - samo su neki od komentara ispod objave na Tik Toku.

Foto: tiktok

Podsjetimo, nedavno je objavila spot za svoju prvu narodnjačku pjesmu. Narodnjak 'Svaka Božja kafana me pozna' nalazi se na njezinom nadolazećem albumu 'Savršeni kaos'.

- Okušala sam se u svim glazbenim pravcima, od rocka do jazza, od klapskih pjesama do popa, od crkvene glazbe do rap glazbe.

Mome glasu pristaju svi stilovi, sve mi leži. Jedino sto nisam do sad snimila je prava narodna pjesma, to mi je bio izazov i svima se sviđa ova moja izvedba - rekla je Lille.

Foto: CMC