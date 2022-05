VIDEO Skoro 20 tisuća ljudi na Sea Staru pljeskalo u ritmu Konstraktine 'In corpore sano'

Srpska pjevačica Ana Đurić Konstrakta sinoć je na Sea Star Festivalu u Umagu nastupila po prvi put nakon ovogodišnjeg Eurosonga, na kojem je osvojila visoko peto mjesto.

Konstrakta se pred publikom u Umagu pojavila već za vrijeme nastupa splitskog repera Vojka V. Pjevačica je još ranije otkrila kako je veliki Vojkov fan, a na festivalu su zajedno zapjevali Vojkov hit 'Zovi čovika'.

Konstraktino kratko pojavljivanje oduševilo je okupljene, no njezin su nastup morali još malo pričekati jer je nakon Vojka pozornicu preuzela trap zvijezda Senidah.

Nešto nakon 23 sata Konstrakta je započela nastup uz taktove eurovizijskog hita 'In corpore sano', no to je bio samo 'mamac' jer je pjesmu koja ju je proslavila diljem Europe ostavila za sam kraj nastupa.

Obučena u bijelo od glave do pete, Konstrakta je odlično raspoložena skakutala pozornicom, pjevajući hitove kao što su 'Mekano' i 'Žvake', ali i pjesme iz doba Zemlje Gruva.

Na kraju je podigla gotovo dvadeset tisuća posjetitelja na noge stihovima 'Koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle?', a uskoro je cijela Stella Maris laguna uz nju pljeskala u istom ritmu.

Za to vrijeme, uz pozornicu su strpljivo čekali pobjednici Eurosonga, Ukrajinci Kalush Orchestra, koji su nastupili odmah nakon Konstrakte.

