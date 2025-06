VIDEO Stela Rade objavila novi singl 'Dođeš mi', spot snimila u toplesu na atraktivnoj lokaciji

Nakon što je osvojila publiku u showu 'Tvoje lice zvuči poznato' i kući odnijela regionalnu nagradu 'Balkan Award for the Greatest Musical Talent of the Year', Stela Rade ovih dana predstavlja svoj novi singl 'Dođeš mi'.

POGLEDAJTE VIDEO:

U suradnji s mladim producentom Filipom Tančićem, Stela je stvorila pjesmu koja spaja urbani pop i mediteranski senzibilitet, prožet latino ritmom i njezinim prepoznatljivim vokalnim stilom.

Iako je pjesma prvotno bila pisana za drugu izvođačicu, Stela je 'osjetila da je to njezina pjesma' i odlučila je pjevati sama. U stvaranju teksta pridružio se i saksofonist Kristijan Đorđević, a za režiju efektnog videospota zaslužna je Tesa Lipovski.

Spot je djelomično sniman na Tenerifima, gdje je Stela otišla nakon pobjede u showu.

- Bio mi je to bijeg i nagrada, a ispalo je da se upravo taj krajolik savršeno uklopio u vizualnu priču pjesme - otkrila je.

Foto: YouTube/screenshot

A kad smo kod vizuala, Stela je u jednom dijelu spota u toplesu. 'Dođeš mi' je i uvod u njezin dosad najambiciozniji projekt, koncertnu turneju 'Harmonikom po svijetu'. Riječ je o konceptu koji harmoniku izvodi iz tradicionalnih okvira i postavlja u suvremeni kontekst, u kombinaciji s popom, sevdahom, RnB-em, etnom i rockom.

Foto: YouTube/screenshot

Turneja, naravno, kreće iz njezinog Jastrebarskog, gdje je sve i krenulo. Rodni grad, Dom kulture i poznata publika, s kojom Stela dijeli korijene i prve glazbene uspomene, bit će domaćini ovog posebnog otvaranja. Nakon toga slijede Sisak, Nova Gradiška, Ivanec, Županja… a ostale lokacije uskoro će biti najavljene

Foto: youtube/screenshot