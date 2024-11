VIDEO Svi pričaju o njoj: Djevojka zapjevala na koncertu Vitasovića i napravila show

Na koncertu Alena Vitasovića održanom krajem listopada u Opatiji dogodila se scena koja je ubrzo postala hit na društvenim mrežama. Tijekom izvedbe popularne pjesme Brajde, nepoznata djevojka je spontano prišla Vitasoviću, uzela mu mikrofon i preuzela show. Snimka ovog događaja brzo se proširila internetom, a korisnici društvenih mreža u komentarima je hvale. Video je na Tik Toku skupio preko 2 milijuna pregleda.

- Razvalila je; Kakva energija, predivna je; Respekt, kraljica, top; Napravila je show... - samo su neki od komentara ispod objavljenog videozapisa.

Vitasović je ovog ljeta objavio pjesmu Brajde u suradnji s mladim treperom Limom Lenom, poznatim po sudjelovanju u showu IDJ Show.

Nedavno je gostovao u emisiji 'Nedjeljom u 2' gdje je govorio i o svojoj borbi s alkoholizmom.

- Poznavajući sebe, i iz tuđih iskustva, to je tanka nit... Postoji rizik da za pola sata počnem piti i bude svašta. Meni je ovo kronična bolest koja se može kontrolirati i liječiti na određen način. Ja sam liječeni alkoholičar i ne smijem ništa piti. Ja nikad neću biti izliječen i uvijek postoji opasnost. Užasnut sam, ali taj strah i svjesnost me drže da sam sad u dobrom stanju. No, ne mogu obećati nikome da se sutra to neće dogoditi - istaknuo je Vitasović.