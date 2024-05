VIDEO Tajči za 24sata: 'Marko je već napravio veliku stvar, uspio je povezati milijune ljude...'

Pjevačica i poznata predstavnica Jugoslavije na Eurosongu, Tatjana Cameron poznatija kao Tajči, komentirala je uspjeh našeg ovogodišnjeg predstavnika te usporedila Eurosong tada i sada. Ona se trenutno nalazi u Malmöu gdje je došla zbog nastupa u jednom klubu obožavatelja ovog natjecanja.

- Mene je već nekoliko godina eurovizijski klub obožavatelja zove da dođem. Oni imaju ponovno glasanje, izaberu neku godinu i fanovi opet glasaju pa su me tako iz Eurosonga obavijestili da sam pobijedila, mislim da je to bilo prije dvije godine - otkrila nam je Tajči.

Ona se predstavila 1990. na Eurosongu u Zagrebu s pjesmom 'Hajde da ludujemo', a završila je na sedmom mjestu gdje je osvojila 81 bod. Pobjedu je odnio Talijan Toto Cutugno s pjesmom 'Insieme:1992'.

- Drago mi je da sam tu u Malmöu i da osjetim ovu krasnu energiju oko Baby Lasagne i da doživim da sam i dio pobjede - dodala je Tajči koju prepoznaju i dan danas vjerni obožavatelji ovog natjecanja:

- Prepoznaju me na ulici, ne trče, ali malo se odmakne i pogledaju jer ipak je prošlo 34 godine. Baš je interesantno kako me prepoznaju i s kojom radošću mi se obraćaju. Ja jesam dio djetinjstva puno ljudi, ali svih zemalja i to me iznenadilo. Znala sam ja to jer oni meni pišu, ali drugačije je kad doživiš čovjeka.

Tajči čeka nastup pred obožavateljima ovog natjecanja, a zbog toga se osjeća ponosno te joj je drago da pjesma živi i dan danas.

- Osjećam se zahvalno, počašćeno, sretno i ponosno da smo kroz sve prošli i zadržali ljubav i radost, kao i pjesme koje nas povezuju. Život nam stalno nešto baca i divno je da održavamo tu neku ljubav prema nečemu što nam je bilo važno. Nema veze što sam to bila ja, da se radi o bilo kome - rekla je.

Njezin nastup na eurovizijskoj sceni prije 34 godine dosta se razlikuje od današnjih Eurosonga koji su puno kvalitetniji.

- Tada je bila vrhunski za naše alate i tehnologiju koju smo posjedovali. Naravno, ovo je puno veće i u to vrijeme nije bilo eurovizijskih fan clubova, bar ja nisam bila svjesna postoji li to. S druge strane, produkcija je bila drukčija. U ono vrijeme, moja odgovornost je bila da dobro uvježbam ples i pjevanje i to je to. Sad je sve to još puta deset. Svaki pokret kamere i svako svjetlo ima važnost, što je zapravo odlično jer to nam zapravo pokazuje kako sad kao ekipa funkcioniramo još bolje - prisjetila se Tatjana.

Kaže da joj se 'Rim Tim Tagi Dim' svidjela na prvo slušanje, ali i da je Marko napravio već sad napravio čudo.

- Marko je već napravio veliku stvar. Povezao je milijune ljudi, dotaknuo je milijuna srca. Kad sam čula pjesmu, rekla sam da je pjesma za mene uključujući napade anksioznosti. Sve razumijemo i tu se nalazimo. I taj jedan dio, da sačuvaš tu čipkicu, to što ti je nešto od doma. Zaplačem kad čujem tu pjesmu - rekla je i dodala:

- S druge strane, ima tu nježnost, iskrenost, ranjivost i snagu. Idemo u novo, zajedno! Već je on ostvario puno više nego što možda očekujemo. Držim fige, dajem i šaljem energiju i bilo bi divno da se nađemo iduće godine u Zagrebu.

Za kraj, dala je i savjet našem predstavniku koji je favorit eurovizijskih kladionica.

- Neka drži tu mirnoću koju ja vidim da on ima, uz to uzbuđenje i da bude takav kakav je. On ima sve što mu je potrebno u ovom trenutku i način na koji dijeli sebe, ja ne bih ništa mijenjala. Samo budi svoj, vjeruj ljudima koji su oko tebe i uživaj u toj divnoj energiji.

