Vijeće za elektroničke medije: 'Kitassov nastup nije sporan'

Umjetnik iz Kanade Brent Ray Fraser (39) u emisiji 'Supertalent' pohvalio se neobičnim talentom - slikanjem penisom po platnu, a upravo je taj nastup izazvao bure reakcije u javnosti. Mnogi su se gledatelji upitali je li bilo djece u studiju, no to je opovrgnuo član žirija Davor Bilman (42). Brent je inače svoj 'alat' od 25,5 centimetara osigurao kod Llyod’s of London na 50 tisuća dolara (oko 320 tisuća kuna).

O toj temi sada se oglasilo Vijeće za elektroničke medije čiju odluku donosimo u cijelosti:

Vijeće za elektroničke medije donijelo je odluku da u slučaju sadržaja emitiranog u sklopu talent showa Supertalent, koji se odnosi na nastup Brent Ray Frasera, nije bilo povrede Zakona o elektroničkim medijima kao niti Pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima.

Naime, Agencija za elektroničke medije zaprimila je više pritužbi građana na sadržaj emitiran dana 30. rujna 2018. u sklopu talent showa Supertalent, koji se prikazuje na kanalu NOVA TV. Sve pritužbe su se odnosile na nastup natjecatelja Brent Ray Frasera. Podnositelji pritužbi smatraju da se radi o neprimjerenom sadržaju koji bi mogao narušiti fizički, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika.

Vijeće je svoju odluku donijelo nakon što su stručne službe Agencije za elektroničke medije analizirale predmetni sadržaj i utvrdile da je nakladnik programskom oznakom, zvučnim upozorenjem „Program koji slijedi nije primjeren za osobe mlađe od 12 godina" i kasnovečernjim terminom emitiranja (od 22:24:02 do 22:32:54 sati) poduzeo sve raspoložive mjere da maloljetnici u području prijenosa neće gledati sporni sadržaj.

Montažom kadrova i računalnom animacijom u post-produkciji izbjegnuto je eksplicitno prikazivanje spolnih organa. Uz to, nakladnik NOVA TV d.d. predmetni sadržaj nije reprizirao niti u jednom drugom terminu.

