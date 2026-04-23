Vikend za izlazak: Veliki vodič kroz koncerte i svirke diljem Hrvatske, evo gdje se zabaviti

Petak stiže s punim gasom i bez alibija za ostanak doma. U Zagrebu se Boogaloo trese na dva fronta – Hempress Sativa stiže na Sound System Rendezvous pa je reggae i bass na maksimumu, a Kuzma & Shaka Zulu donose ljetni šušur puno prije ljeta.

Ako voliš mračniji groove i prijateljsku gužvu, Močvara servira KSET x KST žurku – beogradsko-zagrebački spoj koji garantira ples do fajrunta.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Za finu odoru i veliki zvuk tu je Lisinski: Zagrebačka filharmonija u Crvenom ciklusu spaja maestra Benjamina Bayla i virtuoza Lovru Marušića – koncert za puniti dušu i skinuti stres tjedna. Van centra, Park 101. brigade oživljava „Eksperiment: Dovigiorno Zagrebe 2”, urbano igralište s puno zvuka na otvorenom.

A na jugu, Dubrovnik odijeva klasiku – Dubrovački simfonijski orkestar slavi 120 godina od rođenja Borisa Papandopula u Kazalištu Marina Držića. Ako te put vodi na Kvarner, Rijeka čuva adut: ABOP u Pogonu kulture u sklopu Impulse Festivala, dvostruke bubnjarske palice i elektronika koja guta vrijeme.

Subota diže tempo i ne pita jesi spreman. U Zagrebu je Medika epicentar za d’n’b – D’n’B United Vol. 3 i D’n’B United festival napumpat će bas do jutra, za sve koji vole breakove bez kočnica. Tvornica kulture pali FEMME STATION – ženski val koji mijenja scenu i daje joj novu snagu.

Zagreb: Koncert Sergeja Ćetkovića u Areni Zagreb | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Boogaloo nastavlja svoju subotnju priču uz Polupani Lončić, a Močvara zove na KSET50: Mitsko Biće – rođendanski niz koji se pretvorio u mini-instituciju.

Tko voli sići do Splita, Kocka ima ON-Stage serijal s Donkey Hotom, Teretom i Morlaqom – domaći noise, rock i žar iz podruma, baš kako treba.

Foto: PR

U Zagorju ne spavaju: Zabokev Regenerator dovodi KOIKOI i Turbo Trans Turiste – indie/art pop koji lako prelazi u euforiju. A uz obalu, Makarska diše festivalski ritam – 14. Mike Festival rasprostire se kroz grad i pretvara ga u vikend-stanicu za rokerske hodočasnike.

Nedjelja je mekši zalet, ali bez praznog hoda. Drugi dan FEMME STATION-a u Tvornici nudi nastavak priče – još emocije, još groovea, još onih trenutaka koji ostaju na koži. U Makarskoj Mike Festival zatvara krug, taman za one koji žele povratak kući s pjesmom na usnama i storyjem viška. Idealno za laganiji kraj maratona ili za one koji tek u nedjelju pronalaze svoj ritam.

Gdje god bio, ovaj vikend ima odgovor. Hoćeš orkestar i svečanu večer? Lisinski te čeka. Trebaš klub i znojni plesni pod? Boogaloo, Močvara i Medika su spremni. Tražiš gitaru i udarnički ritam? Rijeka i Zabok imaju karte. A kad poželiš sunce i more, Makarska i Split drže liniju. Zato napuni tramvajsku, napuni spremnik, napuni bateriju – i ostavi sve drugo za ponedjeljak. Vikend je napravljen da se sluša glasno.

Petak 24. 4.

Sound System Rendezvous vol. 2: Hempress Sativa – Boogaloo, Zagreb

13. Impulse Festival: ABOP – Pogon kulture, Rijeka

Kuzma & Shaka Zulu u Boogaloou – Boogaloo, Zagreb

KSET50: KSET x KST žurka @ Močvara – Klub Močvara, Zagreb

Zagrebačka filharmonija - Crveni ciklus: Benjamin Bayl & Lovre Marušić – Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Velika dvorana, Zagreb

Eksperiment: Dovigiorno Zagrebe 2 – Park 101. brigade, Zagreb

Dubrovački simfonijski orkestar: 120 godina od rođenja Borisa Papandopula – Kazalište Marina Držića, Dubrovnik

Subota 25. 4.

D’n’B United Vol. 3 – AKC Medika, Zagreb

Polupani Lončić - Boogaloo – Boogaloo, Zagreb

KSET50: Mitsko Biće u Močvari – Klub Močvara, Zagreb

D’n’B United festival @ AKC Medika – AKC Medika, Zagreb

14. Mike Festival – nije navedeno, Makarska

ON-Stage (by Offstage.hr): Donkey Hot, Teret i Morlaq – Klub Kocka, Split

KOIKOI i Turbo Trans Turisti u Regeneratoru – Klub Regenerator, Zabok

FEMME STATION – Tvornica kulture, Zagreb

Nedjelja 26. 4.