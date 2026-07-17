Vrući srpanj puni je glazbe, od obale do Zagreba. Odabrali smo najbolje svirke i festivale za petak, subotu i nedjelju, uz dobru vibru i puno live energije
Vikend za izlazak: Veliki vodič kroz koncerte i svirke diljem Hrvatske, evo gdje se zabaviti
Petak je stvoren za razigrani start. Zagreb otvara vikend u svom ritmu, pa u Močvari trese britanski Mother Vulture, žestok i nabrijan, taman da vas podigne do stropa. Ako vam paše sofisticiraniji groove, Ljeto u MSU dovodi Mangroove, idealno za večer pod nebom i urbani chill. Tko bježi prema moru, brzo će naći ritam. Na Martinskoj u Šibeniku već bruji Sea Sound Festival, miris borova, zvuk basa i pogled na more. U Tisnom je Terminal V, tvrdi klupski zvuk na šljunku, The Garden Resort kao mala oaza za ples do jutra. Hvar je u svom filmu, TAM TAM u Sućurju diže otočku energiju. A Cres postaje akustična razglednica, Lubeničke večeri s pijanistom Aljošom Jurinićem uz onaj poseban, mediteranski mir. Tko je bliže Istri, u Grožnjanu se vraća jazz, Borisov festival Jazz is Back živi svoj dugi ljetni niz. Split je u ljetnoj formi, Splitsko ljeto šeta kroz grad i puni večeri programom. Rijeka također ne staje, Riječke ljetne noći razvlače kulturnu mapu kroz srpanj.
Subota je dan kad sve eksplodira. Šibenik opet gori, ovaj put na Tvrđavi Barone, Damirov Django Group donosi gypsy swing i virtuozne okrete, idealno za one koji vole brze prste i široke osmijehe. Martinska nastavlja ples, Sea Sound drži liniju, a Tisno servira još jači techno i house paket pod palmama. Hvar je i dalje pun gitara i prijateljske prašine, TAM TAM ne posustaje ni kad sunce zalazi. Tko voli jazz i kamen, Grožnjan je kao filmska scena, zvukovi se kotrljaju ispod starih škura. Split i Rijeka nastavljaju svoje ljetne priče, gradski trgovi, tvrđave i pozornice dišu zajedno s publikom. Subota je vrijeme za biranje vlastitog tempa, brzi tempo ili lagani val, sve prolazi ako je srce na beat.
Nedjelja dolazi s velikim povratkom. Skunk Anansie stiže na Tvrđavu sv. Mihovila, tvrđava i moćni vokal, gitarama obojan sumrak i publika koja zna svaku riječ, to je onaj koncert koji se prepričava. Martinska zatvara svoj festivalski krug uz posljednje plesne ture, dok Tisno pruža još jedan krug plime i oseke na plesnom podiju. Grožnjan ostaje utočište za ljubitelje improvizacije i toplih brass boja, baš kao i ljetni jazz zapis u bilježnici koju nosite doma. Split mirno spušta ritam, ali ne gasi svjetla, programi se izmjenjuju i nedjelja je tu da zaliječi noge i nahrani uši. Rijeka lagano klizi niz svoj raspored, publika se razlijeva po ljetnim ulicama, a more u pozadini podcrtava svaki refren.
Ovaj vikend vraća onu staru istinu. Ljeto je za glazbu i društvo, za slučajne susrete ispred pozornice, za zadnji refren prije ponoći i prvi osmijeh na izlasku s koncerta. Bilo da birate tvrđave, muzeje, klubove ili otočke trgove, ritam će vas naći. Samo ponesite dobru volju, malo vode i dovoljno memorije za snimke koje ćete gledati opet i opet. Vidimo se ispred stagea.
Petak, 17. srpnja
- Mother Vulture u Močvari – Klub Močvara, Zagreb
- Ljeto u MSU 2026.: Mangroove – Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
- 37. Lubeničke večeri: Aljoša Jurinić – Lubenice, Cres
- Sea Sound Festival 2026. – Martinska, Šibenik
- Terminal V 2026. – The Garden Resort, Tisno
- 14. TAM TAM Music Festival – Sućuraj, Hvar
- Jazz is Back! BP festival 2026. – Grožnjan, Grožnjan
- 72. Splitsko ljeto – Split, Split
- Riječke ljetne noći 2026. – Rijeka, Rijeka
Subota, 18. srpnja
- Barone Jazz Festival: Damirov Django Group – Tvrđava Barone, Šibenik
- Sea Sound Festival 2026. – Martinska, Šibenik
- Terminal V 2026. – The Garden Resort, Tisno
- 14. TAM TAM Music Festival – Sućuraj, Hvar
- Jazz is Back! BP festival 2026. – Grožnjan, Grožnjan
- 72. Splitsko ljeto – Split, Split
- Riječke ljetne noći 2026. – Rijeka, Rijeka
Nedjelja, 19. srpnja
- Skunk Anansie na Tvrđavi sv. Mihovila – Tvrđava sv. Mihovila, Šibenik
- Sea Sound Festival 2026. – Martinska, Šibenik
- Terminal V 2026. – The Garden Resort, Tisno
- Jazz is Back! BP festival 2026. – Grožnjan, Grožnjan
- 72. Splitsko ljeto – Split, Split
- Riječke ljetne noći 2026. – Rijeka, Rijeka
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