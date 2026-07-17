Vikend za izlazak: Veliki vodič kroz koncerte i svirke diljem Hrvatske, evo gdje se zabaviti

Petak je stvoren za razigrani start. Zagreb otvara vikend u svom ritmu, pa u Močvari trese britanski Mother Vulture, žestok i nabrijan, taman da vas podigne do stropa. Ako vam paše sofisticiraniji groove, Ljeto u MSU dovodi Mangroove, idealno za večer pod nebom i urbani chill. Tko bježi prema moru, brzo će naći ritam. Na Martinskoj u Šibeniku već bruji Sea Sound Festival, miris borova, zvuk basa i pogled na more. U Tisnom je Terminal V, tvrdi klupski zvuk na šljunku, The Garden Resort kao mala oaza za ples do jutra. Hvar je u svom filmu, TAM TAM u Sućurju diže otočku energiju. A Cres postaje akustična razglednica, Lubeničke večeri s pijanistom Aljošom Jurinićem uz onaj poseban, mediteranski mir. Tko je bliže Istri, u Grožnjanu se vraća jazz, Borisov festival Jazz is Back živi svoj dugi ljetni niz. Split je u ljetnoj formi, Splitsko ljeto šeta kroz grad i puni večeri programom. Rijeka također ne staje, Riječke ljetne noći razvlače kulturnu mapu kroz srpanj.

Održan koncert Zagrebačka filharmonija : Plavi ciklus, Ivo Lipanović dirigent i Aljoša Jurinic klavir | Foto: Marko Prpic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Subota je dan kad sve eksplodira. Šibenik opet gori, ovaj put na Tvrđavi Barone, Damirov Django Group donosi gypsy swing i virtuozne okrete, idealno za one koji vole brze prste i široke osmijehe. Martinska nastavlja ples, Sea Sound drži liniju, a Tisno servira još jači techno i house paket pod palmama. Hvar je i dalje pun gitara i prijateljske prašine, TAM TAM ne posustaje ni kad sunce zalazi. Tko voli jazz i kamen, Grožnjan je kao filmska scena, zvukovi se kotrljaju ispod starih škura. Split i Rijeka nastavljaju svoje ljetne priče, gradski trgovi, tvrđave i pozornice dišu zajedno s publikom. Subota je vrijeme za biranje vlastitog tempa, brzi tempo ili lagani val, sve prolazi ako je srce na beat.

Foto: rtn, frank dudek/DPA

Nedjelja dolazi s velikim povratkom. Skunk Anansie stiže na Tvrđavu sv. Mihovila, tvrđava i moćni vokal, gitarama obojan sumrak i publika koja zna svaku riječ, to je onaj koncert koji se prepričava. Martinska zatvara svoj festivalski krug uz posljednje plesne ture, dok Tisno pruža još jedan krug plime i oseke na plesnom podiju. Grožnjan ostaje utočište za ljubitelje improvizacije i toplih brass boja, baš kao i ljetni jazz zapis u bilježnici koju nosite doma. Split mirno spušta ritam, ali ne gasi svjetla, programi se izmjenjuju i nedjelja je tu da zaliječi noge i nahrani uši. Rijeka lagano klizi niz svoj raspored, publika se razlijeva po ljetnim ulicama, a more u pozadini podcrtava svaki refren.

Ovaj vikend vraća onu staru istinu. Ljeto je za glazbu i društvo, za slučajne susrete ispred pozornice, za zadnji refren prije ponoći i prvi osmijeh na izlasku s koncerta. Bilo da birate tvrđave, muzeje, klubove ili otočke trgove, ritam će vas naći. Samo ponesite dobru volju, malo vode i dovoljno memorije za snimke koje ćete gledati opet i opet. Vidimo se ispred stagea.

Petak, 17. srpnja

Mother Vulture u Močvari – Klub Močvara, Zagreb

Ljeto u MSU 2026.: Mangroove – Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb

37. Lubeničke večeri: Aljoša Jurinić – Lubenice, Cres

Sea Sound Festival 2026. – Martinska, Šibenik

Terminal V 2026. – The Garden Resort, Tisno

14. TAM TAM Music Festival – Sućuraj, Hvar

Jazz is Back! BP festival 2026. – Grožnjan, Grožnjan

72. Splitsko ljeto – Split, Split

Riječke ljetne noći 2026. – Rijeka, Rijeka

Subota, 18. srpnja

Barone Jazz Festival: Damirov Django Group – Tvrđava Barone, Šibenik

Sea Sound Festival 2026. – Martinska, Šibenik

Terminal V 2026. – The Garden Resort, Tisno

14. TAM TAM Music Festival – Sućuraj, Hvar

Jazz is Back! BP festival 2026. – Grožnjan, Grožnjan

72. Splitsko ljeto – Split, Split

Riječke ljetne noći 2026. – Rijeka, Rijeka

Nedjelja, 19. srpnja