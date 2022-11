Viktora je nakon nastupa čekao gromoglasni aplauz i navijanje: 'Svatko ima pravo biti sretan'

Malo tko je mogao ostati ravnodušan nakon epizode 'Supertalenta' koja je emitirana u nedjelju, kada je na kraju na pozornicu izašao Viktor Hršak iz Osijeka. Dugo se prijavljivao ne bi li nastupao, a napokon mu se ostvario jedan od najvećih snova.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ima pravo svatko biti sretan i raditi što voli, pa tako i ja - rekao je prije nego što je zaplesao.

Viktor je priznao kako se bori s blagim intelektualnim poteškoćama, ali one ga ni u kojem slučaju ne sprječavaju da radi ono što voli i u čemu je dobar.

Foto: Luka Dubroja

- Došao sam napraviti spektakl. U plesu sam se našao, emotivniji je razlog. Nikad nisam imao podršku svojih bližnjih, nemam ni prijatelja, odlučio sam se baviti nečim što volim, a to je ples. Volim život i život je nešto posebno, živi maksimalno! Imam blagu retardaciju, nije to ne znam kakva bolest, ali me sprječava u puno toga, zato nemam niti jednog prijatelja - rekao je te dodao:

- Znate kako se kaže, treba uvijek biti veseo i nasmijan, kod mene je uvijek samo osmijeh i pozitiva, ali uvijek ima ono što me dotakne jer sam ja ipak osoba od krvi i mesa. Najviše sam želio doći da pokažem svim tim ljudima da ipak nešto vrijedim i mislim da će mi ovaj Supertalent otvoriti neka nova vrata.

Foto: Luka Dubroja

Viktor je izveo svoj nastup, a cijeli studio napunio se gromoglasnim aplauzom i navijanjem.

- Došao si, rekao si, pokazao si svima, dokazao i na tome ti bravo i hvala ti što si došao - obratila mu se Martina.

Foto: Luka Dubroja

