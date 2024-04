Viktorija i Dino Rađa otkrili su tajnu skladnog braka: 'Treba znati pokazati ljubav svaki dan'

Treba znati pustiti, treba znati pokazati ljubav svaki dan, a ne samo za Božić ili rođendan. Ne treba raditi drugoj osobi ono što ti ne želiš da ona radi tebi. I najvažnije, shvatiti da na prepirke ne treba trošiti vrijeme. Svatko ima svoje. To poštujemo, ne ulazimo dalje u rasprave to jer ne vodi ničemu, otkrila je Viktorija Rađa (46) tajnu dugog i skladnog braka s Dinom Rađom (56) za Gloriju.

Bivši košarkaš i njegova supruga, koja je na izboru za Miss Hrvatske 1995. godine ponijela titulu druge pratilje, ove godine slave 23. godišnjicu braka. Upoznali su se davne 1995. preko zajedničkog prijatelja, a vjenčali su se šest godina kasnije, 20. kolovoza 2001. na jahti dugoj 20 metara pored Korčule.

Za svoj dan iz snova Viktorija je, umjesto klasične vjenčanice, odabrala je bijelu haljinu. Nakon što su izmijenili zavjete, skočili su u more. Dvije godine kasnije dobili su sina Roka, a 2008. godine i sina Niku.

Mnogi ih smatraju jednim od najstabilnijih parova na hrvatskoj estradi.

- Laska mi ovo: 'Najskladniji brak'. Zašto? Zato što nismo celebrityji, jer smo tako normalni, živimo jedan lijep život. Imam prekrasnog muža koji me toliko voli, cijeni i drži do mene i onda mu moraš uzvratiti. To onda mora funkcionirati - rekla je svojevremeno Viktorija za IN magazin.

