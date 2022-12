Viktorija i Dino Rađa skupa su 20 godina i imaju dvoje djece

Bivša misica Viktorija Rađa (45) te bivši košarkaš Dino Rađa (55) danas su jedan od najstabilnijih parova na hrvatskoj estradi. U braku su od 2011. godine, a njihova ljubav započela je još davnih 90-ih.

Između nje i Dine zaiskrilo je 1995. godine u jednom zagrebačkom restoranu, a dugo se šuškalo da je Rađa upravo zbog Viktorije ostavio prvu suprugu, bivšu košarkašicu Željanu s kojom ima sina.

Vjenčali su se šest godina kasnije, 20. kolovoza 2001. na jahti dugoj 20 metara pored Korčule. Za svoj dan iz snova Viktorija je, umjesto klasične vjenčanice, odabrala je bijelu haljinu.

Nakon što su izmijenili zavjete, skočili su u more. Dvije godine kasnije dobili su sina Roka, a 2008. godine i sina Niku. Dok su čekali drugo dijete, šuškalo se da je Dino vara i to s Petrom Grašom (46). Bivša misica tek je nedavno, nakon 15 godina, progovorila o tom, kako je sama rekla, suludom traču.

- I ovo s Dinom i Petrom kad je izašlo, rekla sam, ja bih tome tko je izmislio taj trač došla i poljubila mu ruku jer nam je toliko uveselio život… To kako se mi zezamo s tim, to je genijalno - priznala je uz smijeh prilikom gostovanja u podcastu Dorijana Klarića 'Ajmo iskreno'.

Dodala je kako ih je uhvatila zajedno pa završila u bolnici.

- Na psihijatriji, pa u bolnici i rodila zbog šoka, a tad sam nosila drugo dijete, Niku. Stvarno sam bila trudna tad i došao je taj trač do nas i ja sam stvarno rodila zbog Petra Graše Niku 27. veljače, zaista sam rodila… Zaista je Petar Grašo kriv što sam tad rodila jer smo se toliko rugali, on se toliko zezao da sam se ja smijala i meni je pukao vodenjak od smijeha - ispričala je Viktorija i dodala kako je sve to bilo zafrkancija te da je trač bila čista laž.

Također, njezin ginekolog tada joj je i potvrdio kako joj je vodenjak puknuo baš od smijeha. U Petrovoj bolnici dva dana nakon poroda, kaže, stajala je na prozoru i gledala grupu paparazza.

- A istodobno u Splitu ispred psihijatrije grupa paparazza čeka kad ću izaći! - rekla je Rađa.

