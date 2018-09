Viktorijina anđelica Winnie pala je na koljena i poslala poljubac

Manekenka koja se proslavila nakon showa 'America's Next Top Model' Winnie Harlow (24) plijenila je pažnju na tjednu mode u Milanu. Winnie se pojavila u crvenoj prozirnoj haljini, koja je više otkrivala nego skrivala.

[video: 1201356 / ]

- Ako me ne voliš, reci mi to u lice - napisala je manenka uz video u kojem pleše. Na kraju se 'bacila' na koljena i obožavateljima poslala poljubac.

Dok ne nosi revije, Winnie često obožavatelje na društvenim mrežama, na kojoj ju prati više od četiri milijuna ljudi, časti provokativnim izdanjima. Manekenka je okinula fotografiju ispred ogledala. Nosila je gaćice i čizme, na rame je stavila bundu, dok je poprsje prekrivala rukama.

Foto: Privatni album

Nedavno je izjavila da unatoč 'nesavršenostima' obožava svoje tijelo.

- Nisam različita od drugih zbog svoje kože. Razlikujem se jer svoju ljepotu ne vidim na temelju mišljenja drugih. Lijepa sam jer ja to znam. Svaki dan slavite to što ste jedinstveni - zaključila je manekenka koja boluje od vitiliga, pigmentacije kože.

Foto: Privatni album

To je nije zaustavilo u tome da ostvari vlastiti san, te je postala uzor djevojkama diljem svijeta. To što su je neki ismijavali dalo joj je, kako kaže, 'vjetar u leđa'. Dizajnere je osim svojom ljepotom, osvojila i samopouzdanjem i stavom, s obzirom na to da se bijele 'mrlje' na njenom tijelu ne uklapaju u klasične stereotipe o manekenkama.

- Odlučila sam sama sebi govoriti da sam lijepa - rekla je.

Foto: Privatni album U brojnim je intervjuima govorila o zlostavljanju s kojim se susrela u školi zbog svog izgleda. Vršnjaci su je često zvali zebrom ili kravom, a već tada je odlučila da je ništa neće spriječiti u tome da ostvari svoj san i postane model.

- Doživjela sam potpuni slom prije nego što sam ušetala na najstresniji casting u mom životu. Zamolila sam vozača da dvaput obiđe ulicu prije nego što sam ušla u Victoria's Secret ured kako bih se mogla malo sabrati i podsjetiti samu sebe koliko naporno sam radila za ovo! Ušla sam, upoznala nove ljude i srela neke stare prijatelje i odmah sam se osjećala kao kod kuće. Strpljivo smo čekale dok je žiri pomno upoznavao svaku od djevojaka. Kada je napokon došlo moje vrijeme, s osjećajem nervoznog iščekivanja presvukla sam se u crni Victoria's Secret komplet i kročila pred njih - rekla je manekenka i nastavila:

Foto: privatni album

- Pričala sam s njima o Jamajci, o mojim trbušnjacima te o tome koliko sam počašćena što sam dobila ovakvu priliku. I onda sam hodala kao da mi život ovisi o tome! Ne mogu vjerovati! Hvala vam za svu energiju i dobrotu koja je vladala u prostoriji. Hvala vam što ste mi dopustili da hodam za Victoria's Secret! Hvala mojim agencijama i mom PR timu, vi ste mi poput obitelji. Hvala, mama, što si molila sa mnom posljednja tri dana. I hvala mojim fanovima koji su me pogurali do ove točke u karijeri. Toliko sam blagoslovljena, hvala ti, Bože - napisala je Winnie nakon što je postala Viktorijina anđelica.

Foto: Privatni album

Procjenjuje se da se Kanađanka može pohvaliti s tri milijuna dolara (gotovo 19 milijuna kuna) na računu, a vitiligo joj je dijagnosticiran kad je imala samo četiri godine.